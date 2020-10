EKRE esimees Martin Helme ei pea oma erakonnakaaslase Urmas Reitelmanni väljaütlemisi ERR-i saatejuhtide aadressil viha õhutavaks ning leiab, et see, kas kellegi sõnad on solvavad, on suhteline, kuid soovitas siiski vältida inimeste sildistamist. ERR-i juhatuse esimees Erik Roose mõistab Reitelmanni sõnavalingu ühemõtteliselt hukka.

Neljapäeval allkirjastatud kokkuleppes sõnastasid kolme võimuerakonna juhid, et valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Samuti võtsid kolme erakonna juhid kohustuse suhtuda austusega teistesse inimestesse ja kaitsta inimväärikust.

"Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist," seisab ühisavalduses.

Mõni tund hiljem kirjutas EKRE riigikogu liige ja rahvusringhäälingu nõukogu liige Urmas Reitelmann Facebooki väga solvava postituse saate "Ringvaade" juhtide aadressil.

Martin Helme Reitelmanni postitust viha õhutavaks ei pea.

"Kindlasti ei olnud ta viha õhutav," ütles Helme.

Ajakirjanik Arp Mülleri täpsustavale küsimusele, kas see oli solvav, vastas Helme, et see sõltub vaatenurgast. "Ma kujutan ette, et need, kelle kohta seda öeldi, tundsid ennast halvasti, puudutatuna. See on suhteliselt tõenäoline, et nii on."

Ajakirjaniku küsimusele, kas taoline väljendus on vastuolus paar tundi varem allkirjastatud ühisavalduses sisalduvaga, vastas Helme: "Me peaks püüdma vältida jah sellist inimestele templite otsa ette löömist. See on tõsi."

Reede hommikul oli Reitelmann oma postituse eemaldanud.

ERR-i juhatus mõistab Reitelmanni sõnavalingu hukka

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises ERR-i töötajatele, et Reitelmanni postituse sisu ei pea ta vajalikuks selle sisu tõttu korrata. "Piisab, kui ütlen, et sellised sõnad ja väljenduslaad ei sobi kellelegi, eriti aga ERR-i nõukogu liikmele," kirjutas Roose.

Kuigi postitus ise on nüüdseks kustutatud, ei tähenda see Roose sõnul nagu seda ei olekski olnud. "ERR-i tööle võib alati tagasisidet anda, kuid tehes seda konstruktiivselt, sisuliselt ja viisakalt. Nõukogu liikme Urmas Reitelmanni postitus oli kõike muud ja kinnitan kõikidele töötajatele, et juhatus mõistab sellised solvavad sõnavalingud ühemõtteliselt hukka."

ERR-i juhatus ootab sama ka nõukogult, kes, nagu seadus ütleb, "peab oma kohustusi täitma rahvusringhäälingule lojaalselt ja nõukogu liikmele vajaliku hoolega."

Roose lisas veel, jätkab sel teemal nõukoguga suhtlemist.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et kavatseb teha EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda Reitelmann ERR-i nõukogust tagasi.