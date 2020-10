"Ilmselt on mul arukas esmaspäeval teatada konservatiivide fraktsioonile, et lahkun Rahvusringhäälingu nõukogust ja võtta sellega vasakliberaalidelt kont valitsuse ründamiseks," kirjutab Reitelmann.

"Kujutan selle juures juba ette ERR-i juhatuse, osa nõukogu ning eelkõige kultuurimarksistlike toimetajate joovastust. Pind tagumikus on kadunud! Kõike saab rahulikult jätkata: teha segamatult vasakliberaalset propagandat, võimendada suhtekorraldusfirmade kampaaniasõnumeid, levitada homoagendat ja libauudiseid ilma, et Reitelmann aru ei nõua. Plusspoolele tuleb aga kanda see, et ma ei pea enam vaatama AK-d ja vastama üle päeva mõnele vihase televaataja kirjale, kes pärib nördinult, miks nõukogu midagi ette ei võta," lisab ta.

Reitelmann vabandas solvangu pärast, öeldes, et pidas sõna sodomiit all silmas homoseksuaali, mitte loomapilastajat.

"Tõe huvides olgu siinkohal üle korratud, et ma ei ole eales seostanud "Ringvaate" saatejuhte loomapilastusega, mida "lügenpresse" ohtralt korranud on. Kuna seda valet on jõuliselt levitatud, vabandan asjaosaliste ees."

Muu hulgas nimetas Urmas Reitelmann neljapäeva õhtul tehtud postituses "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbut sodomiitideks.

ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann tegi seepeale EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda erakonna poolt nõukogusse nimetatud Urmas Reitelmann solvava käitumise pärast tagasi.

Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga teatas päeval samuti, et reformierakondlased algatavad EKRE riigikogu saadiku Urmas Reitelmanni tagasikutsumise rahvusringhäälingu nõukogust.

Reitelmann eemaldas postituse reede hommikul.