Samosti hinnangul ei ole tülis ühtegi võitjat. "Tõenäoliselt kannatada sai kõigi koalitsioonipartnerite, võib-olla välja arvatud Isamaa, maine. Keskerakonna ja EKRE maine sai tugevaid mõlke," ütles ta.

"Kes võitis? See on asjatu küsimus. Ma pakun, et suureks üllatuseks näeme, et väga suuri muutusi erakondade reitingutes järgmistel nädalatel ei ole näha. Kuna kõik on ühtmoodi pihta saanud, siis ta nii umbes jääb," märkis Samost.

Sildami hinnangul saab rahvahääletuse vaates samas ka kõiki erakondi võitjaks pidada.

"Muidugi võib öelda, et EKRE võitis selle, et see rahvahääletus ikkagi tuleb. Ja teistpidi võib öelda, et Keskerakond ja Isamaa võitsid, et see referendum ei ole koos kohalike valimiste järgmise aasta 17. oktoobril," rääkis Sildam.

"Mis on ka nii ja naa, sest ühelt poolt muidugi, kui rahvahääletus oleks olnud koos kohalike valimistega, siis oleks ta oluliselt hakanud varjutama kohalikke valimisi ja neid teemasid, millest seal võiks rääkida, millest ka poliitikud tahaksid seal rääkida. Teiselt poolt võib öelda, et kui nüüd rahvahääletus on kevadel, siis ta muutub eraldiseisvaks sündmuseks, saab eraldi tähelepanu, sinna tuleb eraldi kampaania, kus seda teevad kodanikuühendused. Aga teiselt poolt selge, et ka erakonnad hakkavad sinna panustama, kus erakonnad peavad hakkama n-ö valima pooli, mis paljudele erakondadele on ebamugav. Eelkõige Keskerakonnale, kelle suur osa venekeelsetest valijatest on keskmisest konservatiivsemad," lisas ta.

Sildami hinnangul ei tule rahvahääletuse kampaania selline nagu lubab koalitsioonipartnerite esimeeste ühisavaldus.

"Ei usu, et see kõik nii ilus ja nii rahulik tuleb, kus räägitakse selle üle, milline on abielu tähendus, kas me näeme mingit muutunud olukorda, on 21. sajand, see enam ei ole 18. sajand, mida ka paavst tunnistas. Ja siis on mingid muud vastuargumendid, kus räägitakse traditsioonide hoidmisest, abielu ajaloolisest konservatiivsest tähendusest ja vajadusest sellest kinni pidada. Arvan, et see tuleb äärmiselt turbulentne ja reljeefne aeg," ütles ta.