Läti valitsus piirab rahvakogunemistel osalejate arvu

Läti valitsus on otsustanud piirata koroonanakkuste arvu suurenemise tõttu veelgi era- ja avalikel üritustel osalejate arvu ning kehtestada ulatuslikuma maskikohustuse.

Alates 24. oktoobrist võib erakogunemistest siseruumides osa võtta senise 30 inimese asemel maksimaalselt kümme. Väljas võib kokku tulla 300 inimest varasema 1000 asemel.

Esmaspäevast, 26. oktoobrist jõustuvad osavõtupiirangud avalikele ja ärikogunemistele, kuhu lubatakse senise 500 inimese asemel korraga 300 inimest.

Maski tuleb kanda kõigis avalikes kohtades, ka siis, kui inimesel on isiklik istekoht.

Maskist pääseb vaid kohtades, kus seda kanda ei saa - basseinid, saunad ja muu taoline, näiteks ilusalongid.

Valitsuse otsusega peavad maski kandma ka inimesed, kes on koroonahaigusest paranenud.

Läti kehtestas rea piiranguid juba 17. oktoobril, kuid tervishoiuministeerium tõdes reedel, et need ei ole andnud soovitud tulemust ja viirus levib ikka.

Läti ministeerium: koroonavastased meetmed ei andnud soovitud tulemust

Nädala eest rakendatud meetmed koroonaviiruse leviku pärssimiseks Lätis ei ole soovitud mõju avaldanud ja nakatumine jätkab kiiret kasvu, öeldakse tervishoiuministeeriumi saatekirjas epidemioloogilise julgeoleku reeglite muudatustele.

Viimase nädalaga on Lätis uute nakatunute arv suurenenud 32 protsenti 686-lt 902-le, positiivsete testide osakaal aga tõusnud 2,4-lt kolmele protsendile. Haiglasse viidud patsientide arv on tõusnud järsult 113-ni.

Tervishoiuministeerium pidas vajalikuks uusi meetmeid, mis tõkestaks kõige levinumad nakatumisviisid.

Ööpäevaga tuvastati Lätis 250 uut COVID-19-ga nakatunut, üks patsient suri.

Karinš: COVID-19 leviku piiramise plaan on vist segane

Läti peaminister Krišjanis Karinš kardab, et valitsuse plaan COVID-19 leviku piiramiseks ei pruugi olla arusaadav.

Karinš ütles reedel uute piirangute üle peetavat valitsusistungit avades, et kriisinõukogule on viimase kahe nädala jooksul kinnitatud, et midagi erilist ei ole vaja ette võtta, nüüd aga soovitab tervishoiuministeerium uusi piiranguid.

"Mul on tekkinud mure, et see plaan ei ole arusaadav," ütles peaminister.

Lätis registreeriti ööpäevaga rekordilised 250 uut nakkusjuhtu, teatas haiguste ennetuse ja kontrolli keskus reedel. Ööpäeva jooksul suri üks koroonapatsient.

Neljapäeval tehti 5726 koroonatesti, positiivse vastuse andis neist 4,4 protsenti, mis on seni kõrgeim näitaja.

Euroopa Liit jälgib seda arvu tähelepanelikult, sest on otsustatud, et kui positiivsete testide osakaal tõuseb üle 3 protsendi, on nakkuse levik kiire ja kontrollimatu.

Kogu koroonapandeemia jooksul on Lätis antud 4208 postiivset proovi. Teste on tehtud kokku 413 905.

Kõrgkoolid tahetakse osaliselt kaugõppele viia

COVID-19 leviku pärssimiseks soovib Läti tervishoiuministeerium kõrgkoolid osaliselt kaugõppele saata.

Tervishoiuministeeriumi saatekirjas epidemioloogilise julgeoleku reeglite muudatustele öeldakse, et viimasel ajal tuvastatud nakkusjuhtumid on muu hulgas seotud ka kõrgkoolidega.

Osaline kaugõpe näeb ette, et loengud peetakse eemalt, praktikumid aga tavakorras.