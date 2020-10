Trammirööpad on juba maas ning juba järgmisel kevadel peaks uus, Škoda tehastes spetsiaalselt Tampere jaoks ehitatud tramm hakkama üle sõitma muu hulgas legendaarsest Tammerkoski sillast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Trammiliikluse käivitamine ei käi üleöö: viimase kolme aasta jooksul on Kesk-Soome pealinna ehitatud 16 kilomeetrit trammiteed ning sel sügisel on kohale jõudnud esimesed trammid, millega terve oktoobrikuu proovisõite on tehtud. Trammid on projekteeritud spetsiaalselt põhjamaistesse oludesse sobivaks.

"Arvestatud on muu hulgas kõva külmaga. Näiteks ukseliistud on spetsiaalse soojendusega, et sinna jääd ei koguneks. Vagunite konstruktsioon tervikuna lähtub sellest, et temperatuur kõigub aasta lõikes väga palju," rääkis projektiinsener Niina Uoma.

Kuigi kohalik rahvas oli alguses trammiliikluse suhtes skeptilisem kui linnavõim, on inimeste südamed suudetud võita muu hulgas ulatusliku kaasamisega. Tampere elanikud on saanud kaasa rääkida nii liinide kujundamisel kui ka trammivagunite disani osas.

Kuna tegemist on Tampere jaoks täiesti uudse transpordivahendiga, siis ERR-i reporter Rain Kooli küsis, kui palju linlased peavad trammidega koos elamist õppima.

"Mingil tasandil ikka palju. Küsimus pole selles, ei tunta liikluseeskirju, vaid et trammid huvitavad inimesi. Testsõitude käigus oleme näinud, et inimesed jäävad tramme uudistama ning võivad seetõttu liiklusohtlikke olukordi põhjustada," vastas Niina Uoma.

Linnarahvas saab trammiga sõita järgmise aasta aprillist, kuid tänaseks on olemas juba otsus ehitada trammiliine veel kümne kilomeetri jagu. Kokku läheb trammiliikluse toomine ülikoolilinna maksma pea 500 miljonit eurot.