Finnair müüb lennukitoitu kaupluses

Finnairi äriklassi lõuna hinnaga 12.90 on müügil Helsingi-Vantaa lennujaama lähedal asuvas toidupoe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Müük on läinud hästi - esimeste päevadega on ostetud 1600 karpi lennukitoitu ning Finnair plaanib äri laiendada ka teistestesse poodidesse.

Kuni 2017. aastani ostis Finnair toitu Lufthansa tütarfirmalt, kuid otsustas siis luua toitlustusega tegeleva tütarettevõtte.

Enne kriisi tootis Finnair 12 000 einet päevas, praegu on aga kokad tööta.

Lennufirma loodab, et maapealne toitlustusäri võimaldab suure osa töökohti alles jätta.

"Klientide tagasiside on väga positiivne. Finnairi toit on praegu üks populaarsemaid tooteid meie kaupluses. Algus on väga hea," rääkis K-Citymarketi kaupluse juhataja Kimmo Sivonen.

"Finnair ja paljud teised lennufirmad on praegu loomulikult suurtes raskustes. Ka uudistes on räägitud sellest, et Finnair koondab töötajaid. Me teeme oma parima, et leida innovaatilisi ärivõimalusi. Kui maailm muutub, peame ka meie muutuma ja oma tööd ümber korraldama," ütles FInnairi toitlustusettevõtte juht Marika Nieminen.