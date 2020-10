Valitsuses on haiguspäevade hüvitamise osas üksmeel olemas

Kultuuriminister ja Isamaa esindaja Tõnis Lukas ütles, et toetab haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast, vähemalt ajutiselt kuni koroonakriis on seljatatud. "Kokkulepe ühiskonnas on olemas ja Isamaa toetab seda," lausus ta.

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles, et kuigi seoses sellega on üleval mõned riskid, siis EKRE poolt põhimõttelist vastuseisu ei ole.

Peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas märkis, et see meede on väga oluline ka tagamaks, et inimesed ei läheks haigena tööle. Ratase hinnangul saab tegemist olema ajutise lahendusega. "Siin on meie kohustus selline proaktiivne samm teha ja me püüame seda saavutada," sõnas Ratas.

Ratase sõnul arutab valitsus seda teemat edasi.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) lisas, et tuleb vaadata, et lahendus oleks toimiv ja ühiskonna mõistes õiglane ja teisest küljest minimeeriks ka selle meetme kuritarvitamise riskid. "Ma väga loodan, et me selles kokku lepime," lausus ta.