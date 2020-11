Ööpäevaga registreeriti 80 koroonapositiivset

Harjumaale lisandus 46 positiivset testi, Ida-Virumaale kaheksa. Teadmata päritolu on 11 positiivset, mis reeglina tähendab välismaalasi.

Haiglaravil on pühapäeva seisuga 43 inimest (laupäeval 40), intensiivravil on neli, juhitaval hingamisel kaks patsienti.

31. oktoobri seisuga on nakatumisnäitaja kõrgeim Raplamaal, kus 100 000 elaniku kohta on tuvastatud 123,2 nakatunut. Ida-Virumaal on näitaja 118,4, Hiiumaal 85,9, Harjumaal koos Tallinnaga 81,7.

Laupäeval lisandus Eestis 134 tuvastatud koroonapositiivset, teste tehti eelneva ööpäevaga 2803. Nakatumisnäitaja oli laupäeva seisuga 64,18.

Eestis on koroonaviirus nõudnud 73 inimese elu.