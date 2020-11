Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku suurendada KOV-ide tasandusfondi

Lauri sõnul ei soovi Reformierakond teha kärpeid, vaid otsib võimalusi, kuidas saaks kokku hoida. Näiteks teevad nad ettepaneku kaotada rahvastikuministri ametikoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti puudutavad fraktsiooni muudatused regionaalsete investeeringute ehk katuseraha jagamist.

"Me leiame, et see asi peaks käima ausalt, võrdselt. Selle tõttu me teeme ettepaneku suurendada kohalike omavalitsuste tasandusfondi ja toetusfondi. Kus omavalitsused saavad selle raha vastavalt kehtivale valemile, saavad rohkem kui praegu ja saavad ise otsustada ja teha asju, mis on omavalitsusele oluline. Mitte nii, et määratakse raha aga omavalitsus ütleb, et oi, meil on palju tähtamat teha, mida kahjuks pidevalt juhtub," rääkis Lauri.

Sotsiaaldemokraatide eelarvevalikud: hooldekodu koht kättesaadavaks ja tõhusam võitlus viirusega

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2021. aasta riigieelarvele kokku 19 muudatusettepanekut, millest kesksem leevendab perede jaoks hooldekodu eest tasumise koormust. Eesti sotsiaalkaitse suure valukoha lahendamisse on kavas suunata 40 miljonit eurot.

"Riik ei saa enam pealtvaataja olla olukorras, kus hooldekodu tasud ei ole paljudele peredele jõukohased. Meie ettepaneku järgi hüvitab riik hooldekodu maksumusest selle, mis inimesel pensionist puudu jääb. Teisisõnu peab abivajaja saama pensioni eest hooldekodu koha," ütles rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraadid soovivad järgmise aasta eelarves ka haiguspäevade heldemat kompenseerimist. "Viiruse leviku tõkestamiseks on ametlikult soovitatud esmaste haigusnähtudega koju jääda, kuid kolme esimest haiguspäeva ei hüvitata. Selle tulemusena panevad just madalapalgalised töötajad teiste tervise hoidmiseks oma toimetuleku löögi alla. Vaatamata viiruse leviku hoogustumisele ja uutele töökohakolletele valitsus venitab otsusega, kuigi avalikult on kinnitatud esimeste haiguspäevade hüvitamise vajalikkust," selgitas Sikkut.

Antud muudatusettepaneku hind eelarvele on rahandusministeeriumi arvutuste järgi 30 miljonit krooni.

Need kaks muudatusettepanekut tegi eelarvele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Ülejäänud ettepanekute autoriteks on üksikud saadikud või siis saadikute grupid.

Näiteks tahavad sotsiaaldemokraadid tuua koolidesse mahetoidu, toetada omavalitsusi jalgrattateede kavandamisel, muuta alampalga ja seega ka keskmise pensioni tulumaksuvabaks. Samuti soovivad nad viia eelarvesse põllumeestele ette nähtud üleminekutoetuste summa.