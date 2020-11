Olukord valimispäeval on seni olnud USA-s rahulik, kuid õhtul on pealinnas Washingtonis oodata nii president Trumpi pooldajate kui vastaste meeleavaldusi, rääkis ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe "Aktuaalsele kaamerale".

Rohemäe sõnul on valimispäeva keskel õhus nii tavapärast ootusärevust kui ka teistmoodi ärevust, sest teadmatus, millal täpselt valimistulemused selguvad võib tuua inimesed tänavatele.

"Ja seda on öelnud ka sisejulgeolekuminister, kes on kindel, et mingid meeleavaldused toimuvad. Ja juba täna (teisipäeva - toim.) õhtuks on Washingtoni planeeritud meeleavaldus Black Lives Matter Plazal, mis on sellele liikumisele pühendatud tänav Valge Maja ees. Sinna kogunevad president Trumpi vastased," rääkis Rohemäe.

Trumpi nime kandva hotelli ette on oodata aga Trumpi toetajaid. Kuivõrd kahe meeleavalduse asukohad asuvad üksteisele lähedal, võib tõenäoliselt oodata ka kokkupõrkeid meeleavaldajate vahel, ütles Rohemäe.

President Donald Trump jääb plaanide järgi Washingtoni, kus tal on õhtul kavas osaleda ühel valimisüritusel.