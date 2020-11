Lõuna-Korea sõjavägi pidas kinni piiri ületanud põhjakorealase

Sõjavägi mehe isikut ei täpsustanud.

"Üksikasjade selgitamiseks teostatakse uurimine koostöös asjakohaste agentuuridega. Ühtlasi tehakse kindlaks, kas tegemist on ülejooksikuga," on öeldud ühendatud staabiülemate komitee avalduses.

Põhja-Korea armees pole juhtunuga seoses mingisugust ebatavalist tegevust tuvastatud.

Juulis hiilis naaberriigist tagasi Põhja-Koreasse kolme aasta eest pagenud ülejooksik. Tema piiriületus Lõuna-Koreast viis Kaesongi piirilinna sulgemiseni, kuna Põhja-Korea võimud kartsid võimalikku koroonaviiruse nakkust.

USA Korea vägede komandör Robert Abrams ütles septembris, et Põhja-Korea sõjaväelastel on luba avada tuli, et ennetada koroonaviiruse pääsemist riiki.