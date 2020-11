Ratase sõnul on plaanis mingid piirangud kehtestada, valitsus arutab võimalusi neljapäeval ja tuleva nädala teisipäeval.

Peaministri sõnul ei tule piirangud aga ebaproportsionaalselt ranged. "Soov on sekkuda nii vähe kui võimalik, me peame vaatame ühelt poolt majanduse toimimist, meil ei ole soovi sulgeda plaanilist ravi või haridust ja selleks me peame vaatama, et saame nakatumise taas alla," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Ratas märkis, et terviseameti andmetele põhinedes toimub suurem osa nakatumistest praegu pereringis ja aina kasvab töökohtades nakatumiste arv. Üle 20 protsendi nakatumiste koht on aga teadmata.

"Kindlasti peame vaatama üle ürituste piirarvud," märkis Ratas. "Üks on selge, et igasugused jõulupeod ja peod peavad ära jääma ja siin saab eeskuju näidata avalik sektor."

Ratase sõnul tuleb tõsiselt arutada ühistranspordis maskide kandmist ning ühtlasi kutsus tööandjaid üles leidma võimalusi võimaldada töötajatele kaugtööd.