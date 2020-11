Rootsi pikendab palgatoetusi suveni

Koroonapandeemiast tulenevate majandusraskuste leevendamiseks on riik kehtestanud toetused, mille eesmärk on toetada töötajaid, kelle tööaega on ettevõtjad vähendanud. Valitsus otsustas pikendada meetmeid kuue kuu võrra.

Samal ajal pikendab Rootsi ka raskustes ettevõtetele maksude edasilükkamise võimalust.

Sotsiaaldemokraatide ja roheliste koalitsioonivalitsus on meetme leppinud kokku valitsust toetavate Keskparteri ja Liberaalse Rahvaparteiga.