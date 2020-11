Analüütikud: Bideniga tugevnevad USA-Euroopa majandussuhted

Vabariiklasest Donald Trumpi presidendiaeg oli USA majandusele kasulik, ta viis ellu maksureformi, aktsiaturud tõusid ja tööhõive oli kõrge, ütles SEB analüütik Peeter Koppel.

Trumpi ajal muutus USA nafta eksportijaks, mis hoidis nafta hinna kõikjal maailmas madalamal.

"Kui meil ei oleks neid poliitikaid olnud, kus kildagaasi tootmine muutis Ameerika neto eksportijaks, siis tõenäoliselt oleks pidanud Ameerika ostma sisse oluliselt kõrgema hinnaga toornaftat väljaspoolt, mis oleks tähendanud rohkem hinnasurvet ka Eestile," märkis Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Samas pööras Trump vähe tähelepanu Euroopale ja astus kaubandussõtta Hiinaga.

EBS rektor, poliitökonoomia professor Meelis Kitsing ütles, et kõik lepped, mis USA-l olid plaanis Obama administratsiooni lõpus Euroopa Liiduga või riikidega Vaikse ookeani ümber, väljaarvatud Hiina, need Trumpi ajal lükati tagasi. "Ainukene suur lepe, mis Trump tegi, oli NAFTA uus versiooni. NAFTA on Põhja-Ameerika vabakaubanduslepe," lausus Kitsing.

Trump oli Euroopa liidritega jahedates suhetes. Joe Biden, kes näiteks on suur NATO toetaja, võib pöörata pilgu rohkem Euroopa suunas.

"Euroopale ta kindlasti meeldib, sellepärast, et temaga on lihtsam rääkida. Mis puudutab meid, siis Ühendriikide osakaal meie kaubavahetuses on aeg-ajalt paranenud. Aga tegemist on maailma suurima ja võimsama majandusega, ja kui meil üldse midagi õnnestub sinna müüa, siin on meil läinud väga hästi. Ma arvan, et see väga palju ei sõltu sellest, kes seal parajasti eesotsas on," rääkis Peeter Koppel.

Kitsing märkis, et Biden erineb kindlasti eelmisest demokraadist presidendist Barack Obamast.

"Biden ja tema administratsioon ei ole koopia Obama administratsioonist, mis oli enne Trumpi. Kindlasti on nad palju skpetilisemad vabakaubanduse suhtes. Kindlasti ei toimu olulist muutust Hiina suunas. See, mida on rõhutatud, on positiivne muutus, et Biden liitub Pariisi kliimakokkuleppega," lausus Kitsing.

Turud reageerisid võimalikule USA poliitika muutusele juba mitu kuud tagasi.

"Turud on panustanud demokraatide võidu peale. Viimastel kuudel me oleme näinud, et on saanud täiendavat tähelepanu aktsiad, mis on seotud siis taastuvenergiaga, rohemajandusega," lausus Tõnu Palm.

Kuna USA on lõhestunud demokraatide ja vabariiklaste vahel ja senatis on kontroll vabariiklaste käes, pole kõikide otsuse elluviimine lihtne, ütles Kitsing.

USA on Eesti väliskaubanduspartnerina ekspordis neljandal kohal, kuid import sealt Eestisse on alles 19. kohal.