Valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude, st liikuda võib kahe kaupa, hoides järgmise paariga kahemeetrist vahet. See hõlmab suuremaid poode, kaubanduskeskusi, ametiasutusi; kassades peab püsima maha märgitud "kollaste joonte" taga.

Väikesed maapoed jm keskkonnad, kus reeglit mõistlikult järgida pole võimalik, sellega kaasa minema ei pea. Samuti ei laiene 2+2 nõue kino- ja teatrisaalidele ega koolidele, küll aga meelelahutusasutustele, mis peavad uksed sulgema südaööst. Samuti ei käi 2+2 reegli alla huvihariduskoolid ja laste mängutoad. Ka perekonnad võivad koos ringi käia, sõltumata nende suurusest.

Erand kehtestati ka söögikohtadele. Valitsus pidas restoranide esindajatega mitu päeva läbirääkimisi ja neile vastu tulles on lubatud, et üks laudkond on kuni kaheksa inimest, keda peab järgmisest laudkonnast lahutama vähemalt kaks meetrit.

Töötajatel soovitatakse teha kaugtööd ja tööandjad peaksid selleks plaani välja töötama.

Ühistranspordis, kontserdi-, kino- ja teatrisaalides tuleb hakata kandma maski. Trahve nõude eiramise eest esialgu ei kehtestata, kuid kontserdikorraldajad ja ühistranspordi vedajad peavad inimesi nõudest teavitama ja selle täitmist kontrollima.

"Maskikandmine pole ka seni keelatud olnud. Me ei pea ootama kohustusi, käske, trahve," kommenteeris nõuet teadusnõukoja juht prof. Irja Lutsar.

"Kui sa pole alla 12-aastane või sul pole muud meditsiinilist näidustust, tuleb oma suu ja nägu katta. On see mask või enda maskilaadne toode, selles osas me ei täpsustanud," ütles haridusminister Mailis Reps Vikerraadio saates "Uudis+".

Maskikohustus ei laiene spordiasutustele ja kirikutele.

Uued nõuded kehtestatakse alates järgmisest esmaspäevast, 16. novembrist. Esialgu kehtivad piirangud kaks nädalat. Pärast üht nädalat hinnatakse nakatumisnäitaja pealt, kas meetmetest on abi olnud ja vajadusel karmistatakse meetmeid veelgi ning edaspidi hinnatakse piiranguid iga kahe nädala tagant.

"Kui haigusnäitajad tulevad alla, pole ehk põhjust karmimaks minna, aga oleme jätnud ühe sammu karmimaks minna. Kui nädala pärast see vajadus peaks tekkima ja valitsus peab reaalselt selle otsuse tegema korraldusena, peame hakkama rääkima ka trahvidest," teatas terviseameti juht Üllar Lanno.

Suured jõulupeod soovitatakse ära jätta, ent osakonnad, kes niikuinii iga päev koos töötavad, võivad ka pühi koos tähistada.

Repsi sõnul on valitsuse soov hoida ühiskonda võimalikult kaua lahti. Eriti oluline on see koolide puhul, kus kuni 5. klassideni ja ka hariduslike erivajadustega õpilastele peaks olema tagatud kontaktõpe. Samuti peaksid saama kontaktõpet need õpilased, kellele kevadel distantsõpe ei sobinud.

Küll aga on koolid julgustatud õpet hajutama, et mitte nii tihedalt koos olla.

"Enne töö, siis lõbu. Haridus on viimane asi, mis kinni läheb," ütles Lutsar.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas, et haridus ja meditsiin on kaks sammast, mis peavad püsti jääma. See on põhimõtteline erinevus kevadest.