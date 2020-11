Pärast valitsuse teisipäeval antud juhtnööre võimaliku maskikohustuse osas on hakanud inimesed hüppeliselt rohkem maske ostma ja ka tellima.

Maske tootva ettevõtte Softcom OÜ osanik Andrus Toom ütles ERR-ile, et pärast teisipäevaseid uudiseid kasvas nõudlus firma maskide järele vähemalt kümme korda.

"Me oleme saanud väga palju päringuid nii meditsiinilistele maskidele kui ka korduvkasutatavatele riidest maskidele. Me ikka näeme seda aktiivsust n-ö jaemüügi poole pealt," ütles Toom ja selgitas, et meditsiinisektorist tellimuste arv kasvanud pole.

Toom sõnas, et maske jagub kõikidele soovijatele, kuid suurenenud nõudluse tõttu läheb firmal inimeste teenindamisega tavapärasest natuke kauem aega.

Prisma peremarketi sortimendidirektor Kaimo Niitaru ütles ERR-ile, et ka Prismast ostetakse praegu rohkem maske.

"Kuigi meil sellest nädalast on möödas vaid kaks päeva, siis on müügikasv olnud mitmekordne võrreldes eelnevate nädalatega," ütles Niitaru.

Ta lisas, et poes aga maskikandjaid palju märgata ei ole, kuid plaanis on kauplustesse maskikandmist meeldetuletavad sildid lisada.

Niitaru sõnul on Prisma maskivarud piisavad ning maskid on praegu soodsama hinnaga kui kevadel.