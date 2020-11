Kiik selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et teisipäeval otsustatud maskikandmise nõue pole kohustus, vaid selge suunis ja reegel ürituste korraldajatele ja ühistransporditeenuse osutajatele ning selge sõnum avalikkusele tervikuna.

"See on suunis seda teha. Me ei hakka trahvima kedagi, ei hakka politseiga sellises mahus järelevalvet teostama. Praegu oleme liikunud soovituse etapist mõnevõrra jõulisema, suunise etappi. Kui me näeme, et seda ei täideta ja reeglit ei järgita, siis valitsus vajadusel arutab edasisi samme, mis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi annab võimaluse lauskohustus koos juba trahvimisvõimalusega kehtestada. Aga meie soov ei ole kedagi trahvida," selgitas minister.

Kiik rõhutas, et praegu on eesmärk see, et inimesed kannaksid maske eeskätt ühistranspordis ja avalikes siseruumides. "Seda, kas me kunagi läheme sealt edasi n-ö lauskohustuse teed, otsustab valitsus. Seda otsust täna ei ole," kinnitas ta.

Kiik selgitas, et valitsus ei pannud teisipäeval paika, milliseid maske inimesed kandma peaksid, et mitte panna rahalist kohustust madalama sissetulekuga inimestele.

"Täna oleme läinud seda teed, et kas maski kandmine või suu ja nina katmine ehk inimesel on võimalik valida. Mina soovitaks mitmekordselt kasutatavaid maske. /.../ Kui räägime viiruse leviku tõkestamisest, siis loomulikult, kirurgiline mask on kõige parem, edasi võib-olla isetehtud mask, muud erinevad katmise viisid. Aga me ei tahtnud rahalist kohustust, mis tõesti võib olla madalapalgalise inimese jaoks suur väljaminek. Teatud takistuse, teatud n-ö turvalisuse taseme tagab ka üleüldine nina ja suu katmine," selgitas minister.

"Esimeses stuudios" kinnitas Kiik, et valitsus ei soovi riiki täielikult kinni keerata.

"Me liigume vaikselt edasi ja tulenevalt koroonaviiruse tempost. Me ei soovi riiki lauskinni keerata, me ei soovi n-ö politseiriiki, kui tahate sellist terminit kasutada. Me soovime mõistlikku riiki, kus terviseamet, PPA, erinevad riigiasutused, kohalikud omavalitsused seisavad hea selle eest, et kokkulepitud reegleid täidetakse, aga eeskätt teevad seda läbi suunamise, nõustamise, sest viiruse levikut ei saa ometi seadusega keelata," rääkis ta.

Kiige kinnitusel võimaldab justiitsministeeriumi juristide hinnangul ka praegu seadus maskikandmise kohustust vajadusel kehtestada.

Hajutamisnõuet ja maskisoovitust hakkab kontrollima terviseamet, aga ka ürituste korraldajad ja teenuseosutajad, kes on tihtipeale riik ja kohalik omavalitsus. 2+2 reegli täitmist hakkab koos terviseametiga jälgima ka politsei.

Tanel Kiik "Esimeses stuudios":

Minister: kui haiglaravi vajajate arv ületab 200, tuleb ravitööd ulatuslikult ümber korraldada

Sotsiaalminister rääkis "Esimeses stuudios", et ta ei näe mingid põhjust, miks Eesti ei peaks praegu tulema koroonaviirusega toime. Ta selgitas, et praegu on Eestil rohkem isikukaitsevahendeid, suurem testimisvõimekus, haiglad on paremini valmis ning inimesed on teadlikumad.

Ta kinnitas, et Eestis tehakse praegu juba ettevalmistusi juhuks, kui haiglaravi vajavate inimeste arv kasvab. "Me oleme valmis vajadusel suurusjärgus kuni 180 COVID-19 haigusega patsienti vastu võtma, mida on juba rohkem kui kevadel tipphetkel - siis oli see number 157," rääkis ta.

"Aga kui nakatunute arv ja haiglaravi vajavate inimeste arv läheb üle 200, siis tuleb hakata tõesti väga laiaulatuslikult ravitööd ümber korraldama. Sinna me ei soovi jõuda ja selleks on tänased otsused head. Ja selleks on testimisele lisaraha eraldamine oluline," lisas ta, selgitades, et valitsus otsustas teisipäeval eraldada 4,8 miljonit eurot lisaraha erinevate testide soetamiseks.

Samuti saavad ministri sõnul lisaraha haiglad, et neil oleks nn koroonaosakondades piisavalt inimesi ja ressurssi.