Pärnitsa sõnul ei usu ta, et teisipäeval kehtestatud piirangud koroonaviiruse leviku takistamiseks midagi suurt tähendavad. "Eks see mentaalne valmidus selleks otsuseks ju oli nii meil kui meie kauplustel. Võib-olla mingi pisikese osa keskuse külastajatest see hoiab eemale, aga ma arvan, et need inimesed, kes on pelglikud selle olukorra suhtes, nad on nagunii juba ettevaatlikuks muutunud ja ei käi," lausus Pärnits ERR-ile.

Pärnitsa hinnangul on uued piirangud asjakohased. "Kogu seda meedet, mis täna valitsuse pressikonverentsil ette loeti, ma arvan, et see oli väga positiivne, kuskilt sellist punnitatud ülepingutamist tunda ei olnud," lausus ta.

Pärnitsa sõnul arutati juba uusi piiranguid ning otsustati, et Ülemiste keskuses mingit mehitatud valvet ei rakendata. "Küll paneme igale sissepääsule meeldetuletused ette, et oleme ikka veel samm tagasi sellisest sõjaväelisest meeldetuletuse korrast. Ma tean, et Lätis käisid politseinikud keskustes ringi, trahvisid inimesi, kel maski polnud ees. Ma arvan, et meil on sinna veel mõned sammud minna. Me ikkagi eeldame, et koos meie teavitustööga ja valitsuse ja terviseameti rangete soovitustega ei pea me politseid või turvameeskondi kaasama, see oleks ikka väga jõhker," rääkis Pärnits.

Pärnits märkis, et keskuse külastajate arv kukkus märkimisväärselt juba paar nädalat tagasi, kui koroonasse nakatunute ööpäevased arvud Eestis järsult tõusid, ning seetõttu ei prognoosinud ta veelkordset suurt langust.

"Ma arvan, et kui nüüd tuleb maskid ette panna, siis see ei muuda olukorda traagiliselt. Võib-olla natuke väiksemaks läheb (külastajate arv), kuni 10 protsenti, aga kas niigi palju. Kui me võtame külastajate arvu languse võrreldes eelmise aastaga, siis see on 10, 15, 20 protsenti. Selliseid paduhängijaid võib-olla siis enam ei ole, aga need, kes vajavad käimist ja teevad eelshoppingut jõuludeks, need ikka liiguvad. Ma ennustan küllaltki mõistlikku sügist: midagi head ei ole loota, aga mingit katastroofi ka tulemas ilmselt ei ole," lausus Pärnits.

Pärnitsa sõnul on keskuse tippkülastatavuse aeg laupäev, kui tipptunnil on keskuses ligikaudu 3000 inimest ja kogu laupäeva jooksul on külastajaid veidi üle 20 000.