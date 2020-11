Kui varem tegi Eesti Post mitmes paigus kaks postiringi päevas, siis sellest aastast kõikjal vaid ühe. See tähendab, et varahommikust lehekannet enam ei ole, kandjad väljuvad päeva ainsale postiringile, millega ka reklaam laiali viiakse, kella kaheksaks hommikul. Seega algab ka posti laialivedu varasemast umbes tund aega hiljem.

"Ma loen ette ühe lugejakirja, mis ta kirjutas eile Facebookis: "Haapsalu linna pidid ajalehed jõudma päeva jooksul. Kas see tähendab ööpäeva, tööpäeva või päeva päikesetõusust päikeseloojanguni? Ilmselt ööpäeva jooksul, sest tööpäev on läbi, päike loojunud, aga lehte postkastis veel ei ole"," vahendas Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.

See oma maakonnalehe tellija ei ela paksu metsa sees, vaid Haapsalu kesklinnas. Samasuguse mure ees seisavad veel paljud lehetellijad Eesti erinevais paigus, kes eelmise päeva uudiseid alles järgmise päeva õhtul lugeda saavad.

"Pärast seda, kui Eesti Post sel suvel muutis oma töökorraldust niiviisi, et kirjakandjad hakkasid hiljem tööle, samuti vähendas kirjakandjate arvu, on lehed hakanud Haapsalu linnas jõudma tellijateni mitte tavapärasel ajal ehk hommikul, vaid õhtul," tõdes Karnau.

Lääne Elule on see mõne kuu jooksul läinud maksma vähemalt seitse tellijat, mis Eesti väikseima maakonnalehe jaoks on oluline näitaja.

Eesti Posti sõnul aga täidavad nad endiselt lepingut, mille tingimused muutunud ei ole. Muutunud on vaid kanderingid.

"Posti kojujõudmise aeg konkreetse inimese postkasti võib muutuda. Ja võib muutuda põhjusel, et me muudame kanderinge. Kanderingide muutmise põhjuseks on omakorda see, et me soovime, et meie klient saaks kõik saadetised kätte võimalikult kiiresti, kuid paraku ei saa kõik aadressid paikneda kanderingi alguses," põhjendab Eesti Posti teeninduskanalite üksuse juht Eve Vuks.

Karnau leiab, et Haapsalus elavad inimesed tahavad teenuseid, mis vastavad linnas elamise, mitte kauges maakohas elamise kvaliteedile. Nendele tunnustele vastab ka hommikune lehekanne.

Eesti Post aga ütleb, et lepingu järgi võivadki lehed linnades hiljem postkasti jõuda kui maakohtades, sest linnades on rohkem postkaste.

"Üldine kokkulepe on see - mis ei ole muutunud -, et maapiirkondades saab meie klient oma posti kätte enne kella nelja. Linnades päeva jooksul - vaikimisi tähendab see, et kella 17-ks. Ja kõik meie kanded toimuvad selle kokkuleppe raamides," kinnitab Vuks.

Seega soov hommikul lehed kätte saada on tellija kapriis, mitte kandefirma kohustus.