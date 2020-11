Intervjuu alguses kinnitas Kaljulaid, et nii tema kui kõik presidendi kantselei töötajad, kes eelmisel nädalal Viljandis käies koroonapositiivsega kokku puutusid, on terved ning teisipäeval antud proovid olid kõigil negatiivsed. Eneseisolatsioonis on riigipea ja kantselei töötajad pühapäevani, kui täitub kümme päeva nakatunuga kokku puutumisest.

Kaljulaid rõhutas, et kõigil Viljandis toimund kohtumisel olid delegatsiooniliikmed maskides ning ka Kadriorus töötades on kasutusel ettevaatusabinõud, näiteks ametlike lõunasöökide ajal sätitakse lauad U-kujuliselt, et hoida distantsi.

"Kui kõik läheb hästi, siis mul on väga hea meel, et ka Viljandis ettevaatusabinõud toimisid, nii et soovitus kõigile, kandke, palun, maske. Sellest võib olla päriselt abi," ütles Kaljulaid, kinnitades, et maskikandmisega harjub.

President avaldas lootust, et Eestis piisab maskikandmissoovitusest ja riik ei pea kehtestama maskikohustust ning siis seda kontrollima. "Inimesed võiksid ju aru saada, et igal juhul on maskikandmisest kasu. See kindlasti ei suurenda viiruse levikut," ütles Kaljulaid, soovitades mõelda näiteks meditsiinitöötajatele, kes nakkushaiglates üle maailma isikukaitsevahendeid kandma peavad.

"Mind on tõsiselt pannud imestama see, et isegi käies teatris ja kinos, siis ka seal on maskikandmise tulu-kulu suhe ju ülikõrge. Sa ei pea rääkima, sa oled pimedas ruumis, keegi ei näe, kas see mask sulle sobib või ei sobi. Ei ole vaja ka süüa ega juua. Tegelikult on see ju nii lihtne ettevaatusabinõu. Ma väga palun kõiki inimesi, olge nii kenad ja kandke neid maske."

President märkis ka, et ei mõista, miks kohati maskides midagi hirmsat nähakse, eriti kui mõelda alternatiivsetele stsenaariumidele, milleks on riigi veel enam lukku panemine. Sestap kutsus Kaljulaid korduvalt inimesi üles tegema pingutusi viiruse leviku peatamiseks, hoidma distantsi ja püsima haigusnähtudega kodus.

"Teeme kõik selleks, et meil jääks alles töökohad, sest see on ju see, millest me elame, et me saame teha tööd, et majandus toimib. Ilma selleta on kõik palju hullem. Kui nüüd korraks mõelda, kas on see maskikandmine nii hirmus võrreldes sellega, et väga paljudel meie hulgast ei ole enam tööd, sissetulekud langevad. Mõelgem sellele, mis on see kulu, pingutus, ja mis on see risk."

Veel soovitas president mõelda inimestel sellele, et ka Eesti tervishoiusüsteem vastupidamine sõltub iga päev igast üksikust inimesest. "Iga kahe nädala tagant me teame, kas me oleme kollektiivselt hakkama saanud ja kaasa aidanud sellele, et meie tervishoiusüsteem suudaks aidata kõiki abivajajaid."