Ootamatult kõrge koroonanäitaja koosnes mitme päeva proovidest

Uute positiivsete arvus ei kajastu ainult need, kes andsid proovi kolmapäeval, vaid needki, kes andsid esmaspäeval või teisipäeval, selgitas Fischer ajalehe nädalalõpulisale LP.

"Ilmselt on laboris tekkinud väike järjekord," ütles Fischer. "Aga ajanihe pole väga suur. Eesti on isegi hästi hakkama saanud."

Terviseameti meediasuhete spetsialisti Merilin Verniku sõnul kajastub proovi tulemus ameti statistikas siis, kui tulemus on kantud tervise infosüsteemi viimase 24 tunni jooksul, ja see ei olene sellest, millal inimene proovimaterjali andis.

Statistika vahepealset langustrendi põhjendas Fischer sellega, et nädalavahetustel võetakse vähem proove ja selle mõju avaldub veel nädala keskelgi.

Fischeri sõnul näeb üldist trendi kõige paremini siis, kui võrrelda nädalaid, mitte päevi: see tähendab seda, et tuleb võrrelda selle nädala neljapäeval lisandunud uute positiivsete hulka eelmise ja üle-eelmise nädala neljapäeval lisandunutega.

"Oktoobri keskpaigast on nakatunute arvud pidevalt kahekordistunud," kommenteeris Fischer üldist trendi. 19.-25. oktoobrini lisandus keskmiselt 50 nakatunut päevas, sellest järgmisel nädalal 100, sellest järgmisel ehk eelmisel nädalal 200 ja nüüd nägime esimest korda 400 liginevat arvu.

Mida teeb praegu nakkuskordaja R? Fischeri hinnangul on see 1,2 ja 1,5 vahel, see tähendab, et üks nakatunu nakatab keskmiselt 1,5 inimest.