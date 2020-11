Terviseamet sõlmis uue lepingu koroonaviiruse testimiseks

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul oli uue hanke läbiviimine vajalik, sest hetkel kehtiva lepingu maht hakkas täituma. "Koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda. Seetõttu on vaja tagada piisav testimisvõimekus viiruse leidmiseks, sest ilma korraliku ülevaateta olukorrast ei ole võimalik haiguse levikut ohjata," ütles Lanno.

Uuest nädalast hakkavad koostööpartnerid teenust osutama uue lepingu alusel. Hankele esitati kaks pakkumust ja selle tulemusena sõlmiti 2021. aasta lõpuni kestev leping ühispakkumuse teinud OÜ-ga Medicum Eriarstiabi ja SYNLAB Eesti OÜ-ga.

Hanke läbi viinud riigi tugiteenuste keskuse hankeosakonna juhi Riina Loorpuu sõnul olid kuni 100 miljoni euroni küündiva lepingu hanketingimused väga laia ulatusega. "Valitud pakkuja peab olema võimeline viima läbi koroonaviiruse testimist üle Eesti, looma ja teenindama proovivõtukohti, pakkuma mobiilse proovivõtubrigaadi teenust proovivõtmiseks patsiendi kodus ning vajadusel moodustama eribrigaadi laustestimiste korraldamiseks hooldekodudes ja teistes asutustes. Samuti sisaldab leping proovide transporti ja analüüsi ning patsientide teavitamist tulemustest," loetles Loorpuu üles hanke võitjale seatud ülesandeid.

Testimistulemuse peab väljastama 48 tunni jooksul. Positiivse tulemuse valmimisel helistatakse inimesele testimise kõnekeskusest, saatekirjaga proovi andnud inimene näeb oma tulemusi Eesti isikukoodiga isikut tõendava dokumendi olemasolul digilugu.ee keskkonnas.

Kõik vastused edastatakse laborist ka saatekirja teinud perearstile, terviseametisse ning terviseinfosüsteemi.