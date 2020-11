Norstati reitingud: SDE kaotab ning Eesti 200 kasvatab toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i viimatine küsitlus näitas, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) on toetust kaotamas, samal ajal kui parlamendiväline Eesti 200 prandab oma positsioone.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32 protsenti, Keskerakonda 22,1 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 üheksa protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,4 ning Isamaa 5,4 protsendiga.

Peamiseks trendiks viimastel nädalatel on olnud SDE toetuse langus ning Eesti 200 toetuse tõus. Kaks nädalat tagasi oli SDE toetus selle aasta kõrgeimal tasemel ehk 9,9 protsendi juures, kuid nüüdseks on see langenud 8,4-le. Tõusvas trendis liikunud Eesti 200 on samal ajal SDE-st möödunud ning tõusnud pooleteise kuu järel taas populaarsuselt neljandaks erakonnaks.

Koalitsioonierakondi toetab 44,5 ja opositsioonierakondi 40,4 protsenti vastajatest.

Kõige silmapaistvam muutus erakondade reitingutes viimase paari nädala jooksul on sotsiaaldemokraatide toetuse langus 9,9 protsendilt kaks nädalat tagasi 8,4 protsendile praegu. Sotside languse ja Eesti 200 samaaegse tõusu tagajärjel on nende toetus taaskord statistiliselt praktiliselt võrdne ning Eesti 200 võib isegi olla teatud väike edumaa.

Teadur Martin Mölderi sõnul on sotsiaaldemokraatide toetus viimastel nädalatel teinud läbi languse ennekõike naiste ja mitte-eestlaste seas.

"Kui selle aasta algusest alates on nende toetus mitte-eestlastest valijate hulgas olnud suurema osa ajast selgelt kõrgem kui eestlastest valijate hulgas, siis praeguseks on toetused võrdsustunud. Samas on naiste hulgas nende toetus langenud samale tasemele, mis ta oli suurema osa suvest ning mitte-eestlaste hulgas on olnud palju kõikumist. Seega on vara öelda, kas tegemist on algava trendiga või mitte," ütles Mölder.

"Alanud abielureferendumi kampaanias on sotsiaaldemokraadid võtnud erinevalt paljudest teistest opositsiooni või valitsuserakondadest väga selge positsiooni ning võib oodata, et see hakkab ka nende toetust või selle struktuuri mõjutama. Samasooliste abielu jõuliselt pooldav positsioon ei võida neile kindlasti toetust juurde vanemate ning mitte-eestlastest valijate hulgas, samuti ka taoliste valijate seas, kellel on palju lapsi. Pigem aitab see kinnistada oma toetust nooremate ja kõrgharidusega, kuid lasteta valijate hulgas. Ehk siis taoliste valijate seas, kes niikuinii on nende tuumikvalijad. Sellele lisaks ehk õnnestub sotsidel toetust juurde saada teiste erakondade, ennekõike Reformierakonna, samalaadsete valijate hulgast, kellele ei ole meelt mööda oma erakonna kraadi võrra lahjem positsioon selles küsimuses," ütles Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.