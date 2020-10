Erakondade reitingud: Isamaa toetus ületas valimiskünnise

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,8 protsenti, Keskerakonda 22,2 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud ning kolme populaarsema erakonna toetus jäi eelmise nädalaga sarnasele tasemele.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) üheksa protsendiga, Eesti 200 8,6 protsendiga ning Isamaa 5,7 protsendiga. Alates septembri keskpaigast liikus SDE toetus pigem tõusvas joones ning Eesti 200 toetus oli langustrendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on need trendid peatunud. SDE edu Eesti 200 ees on 0,4 protsenti, kuid nädal tagasi oli see 2,2 protsenti. Enam kui kuu aega alla valimiskünnise või selle piiril olnud Isamaa toetus on viimase nädalaga tõusnud taas üle valimiskünnise.

Koalitsioonierakondi toetab 44,1 protsenti ja opositsioonierakondi 41,8 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölderi sõnul paistavad selle nädala tulemused silma selle poolest, et praktiliselt iga suurema erakonna toetus tegi eelmise nädalaga võrreldes läbi väikese nihke, millest küll praktiliselt ükski ei olnud piisavalt suur, et veenvalt väljuda statistilise vea piiridest, kuid mis siiski annavad mõista, et nii mõnegi erakonna jaoks pole olukord täpselt sama, mis eelmisel nädalal.

"Me näeme, et Keskerakonna ja EKRE positsioonid nõrgenesid natuke, mida on eriti näha üksikute nädalate tulemustest ning mitte nelja nädala koondtulemusest. EKRE toetuse tõus on peatunud ning Keskerakond ei ole oma positsiooni parandamas. Nihke allapoole on teinud ka sotside toetus. Kui eelmistel nädalatel võis Reformierakonna puhul oletada, et nende toetus on hakanud langema, siis käesoleval nädalal näeme, et suuremat langust siiski alanud ei ole. Samuti on Isamaa toetus võrreldes eelmiste nädalatega selgelt kosunud ning praeguseks on see jälle kindlalt ülevalpool valmiskünnist. Arvestades Isamaa toetuse üldist taset on just nende toetuse tõusu puhul tegemist kõige märkimisväärsema toetuse muutusega sel nädalal," märkis Mölder.

Tema sõnul on need kõik aga lühiajalised loksumised ning suuremaid muutusi erakondade toetuspildis vähemalt hetkel toimumas ei ole. "Eesti erakondade toetuste maastik on olnud üpriski stabiilne suve algusest saadik ning suurim muutus võrreldes kevadega puudutab Keskerakonda ja Reformierakonda. Kevadel oli Keskerakonna toetus tõusnud üle 26 protsendi ning Reformierakonna toetus langenud alla 30. Korraks tundus võimalik, et vahe kahe suure vahel on kadumas, kuid käärid nende vahel suurenesid peagi jälle ning on püsinud seni," ütles Mölder.

"Alates valimistest on mõni üksik taoline kõikumine olnud ka teiste erakondade puhul, näiteks EKRE toetuse langus alla 15 protsendi umbes aasta aega tagasi, Eesti 200 toetuse tõus 10 protsendi lähedale käesoleva aasta alguses või Isamaa toetuse langus valimiskünnise lähedale, samas tegelikult iseloomustab Eesti parteimaastikku hetkel pigem suhteline stabiilsus," märkis Mölder.

"Reformierakonna toetus kõigub 30 ja 35 protsendi vahel, Keskerakonna oma 20 ja 25 protsendi vahel, EKRE toetus 15 ja 20 protsendi vahel ning sotside, Isamaa ja Eesti 200 toetus viie ja kümne protsendi vahel. Erakondade suurused on ajutiselt paigas ning ei koroonaepideemia ega mööduvad poliitilised vahejuhtumid pole seda väga palju muutnud."

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.