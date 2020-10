Koondkeskmised reitingud: Reformierakonna edu püsib

Võttes aluseks kolme uuringufirma Norstat Eesti, Turu-uuringute AS-i ja Kantar Emori viimased oktoobrikuised küsitlused, on aritmeetilise koondkeskmisena kõige populaarsem erakond Reformierakond 30 protsendiga. Septembris oli Reformierakonna vastav väitaja 31 ja augustis 28 protsenti.

Teisel kohal on populaarsuselt Keskerakond, kelle koondkeskmine toetus oli oktoobris 22 protsenti. Sama suur oli see ka septembris ja augustis.

Kolmandal kohal oli oktoobris EKRE koondkeskmise toetusega 17 protsenti, Septembris oli see näitaja neil 15 ja augustis 18 protsenti.

Neljandal-viiendal kohal on sisuliselt võrdse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond (kümme protsenti) ja parlamendiväline Eesti 200 (üheksa protsenti). Septembris ja augustis olid neil vastavad näitajad protsendipunkti võrra kõrgemad - 11 ja kümme protsenti.

Isamaa koondkeskmine püsis kolme uuringufirma küsitlustes viiel protsendil - sama suur oli see ka septembris ja augustis.

Parlamendiväliste Eestimaa Roheliste koondkeskmine toetus oli kolm ja Tulevikuerakonnal üks protsent.

Kolme valitsusliidu erakonna kogutoetus koondkeskmisena oli oktoobris 44 (septembris 42) ja kahel opositsiooniparteil 40 protsenti (septembris 42).

Suuremad erinevused tulemustes

Suuremad erinevused küsitlusfirmade vahel tulid välja Reformierakonna ja Keskerakonna toetustega. Kui Emor ja Norstat näitasid Reformierakonnale toetust üle 30 protsendi, siis Turu-uuringud 26 protsenti. Veelgi suurem erinevus ilmnes kolme uuringufirma puhul Keskerakonna toetusega: Turu-uuringute küsitluses oli see 27, Norstatil 23 ja Emoril vaid 17 protsenti.

Norstati puhul tuleb märkida, et nende uuring peegeldab ise viimase nelja nädala koondkeskmisi (koondvalim 4000). Kui aga vaadata iga nädalat eraldi, siis viimasel kolmel nädalal on nende küsitlustes sarnaselt Turu-uuringutele Reformierakonna toetus olnud languses (toetusnumbrid vastavalt 35,1 protsenti, 32,2 protsenti ja 14.-20. oktoobril tehtud küsitluses üle pika aja ka alla 30 protsendi ehk täpsemalt 29,4 protsenti). Keskerakonna numbrid nädalate kaupa on olnud 21,2, 22,3 ja viimasel nädalal 25,0 protsenti. Kuu keskmisena need tendentsid tasandusid.

Erinevus oli ka Eesti 200 toetusega, mis Emoril oli suurusjärgu võrra kõrgem kui Norstatil ja Turu-uuringutel. Kui Turu-uuringud näitasid Eesti 200-le toetust seitse ja Norstat ligi kaheksa protsenti, siis Emor koguni 13.

Augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega - Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled inimesed näost-näkku ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.