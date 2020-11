"Kavandatav juhatuse esimehe vahetus on tingitud eelkõige omaniku ootuste uuenemisest ja nõukogu soovist varasemast enam keskenduda rahvusvaheliste kaubavoogude Eestisse toomiseks vajalike tingimuste loomisele," sõnas Eesti Raudtee nõukogu esimees Sven Pertens.

Laidvee märkis, et Eesti Raudtees töötatud kolme ja poole aastaga suutis ta oma meeskonnaga täita suurema osa nendest kümnest lubadusest, mis ta sellele ametikohale kandideerides andis.

"Nagu ka Eesti Raudtee uus nõukogu tõdes, on ettevõte hästi juhitud ning maine on võrreldes aastatetaguse perioodiga väga hea. Ajaloo suurim investeeringute programm meie taristul on käivitatud ja teostamisel ning äriühingu jätkusuutlik tegutsemine on tagatud. Olen andnud oma parima ning tunnen, et on õige hetk teatepulk uuele juhile üle anda," ütles Laidvee.

Eesti Raudtee kuulutab lähipäevil välja avaliku konkursi uue juhatuse esimehe leidmiseks.