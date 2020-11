Reformierakond on endiselt küll kindlalt populaarseim partei, kuid selle toetus kukkus oktoobrikuu 33 protsendilt novembris 28 protsendile. Samal ajal kasvas Eesti 200 toetus oktoobrikuu 13 protsendilt novembris 18 protsendile.

"Eks see näitab, et Reformierakonna stabiilsem osa on 28 protsenti ehk 2019. aasta riigikogu valimiste lähedane tase (28,9 protsenti - toim). Juhuslikum osa, mis tõstis nende reitingu üle 30 protsendi, on vähemalt novembris läinud Eesti 200-le," ütles ERR-ile Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Voog lisas, et Reformierakonna toetajate teine valik on kindlalt ja kasvavalt olnud viimase aasta jooksul Eesti 200.

Eesti 200-le jäid toetuselt napilt alla Keskerakond ja EKRE. Keskerakonda toetas novembris 17 ja EKRE-t 16 protsenti. Kuu varasemaga võrreldes Keskerakonna toetus ei muutunud, EKRE toetus kerkis protsendipunkti võrra.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli novembris 10 (oktoobris 11) ja Isamaal kuus protsenti (oktoobris viis).

Eestimaa Rohelisi toetas novembris kolm ja Tulevikuerakonda kaks protsenti.

Kantar Emor viis küsitluse läbi 13. novembrist 18. novembrini ja kokku osales küsitluses 1281 valimisealist kodanikku vanuses 18-84 aastat.

Sarnaselt Kantar Emorile näitasid ka Turu-uuringute ja Norstati viimased küsitlused Eesti 200 toetuse kasvu. Turu-uuringute küsitluses kasvas Eesti 200 toetus oktoobrikuu seitsmelt protsendilt novembris 13 protsendile. Norstati viimane küsitlus näitas Eesti 200-le toetust 11 protsenti. Norstati küsitlustes on Eesti 200 toetus kerkinud viis viimast nädalat ja kokku 3,5 protsendipunkti võrra.

Viimastel riigikogu valimistel kogus Eesti 200 4,4 protsendi valijate toetuse.