Tsahkna: riigikogus toimuva kempluse taustal pole Eesti 200 tõus üllatav

Kantar Emori uuringust selgus, et parlamendiväline erakond Eesti 200 tõusis 18 protsendi suuruse toetusega novembris Reformierakonna järele populaarsuselt teiseks parteiks, minnes mööda nii Keskerakonnast kui ka EKRE-st.

Tsahkna kommenteeris "Ringvaates", et selline tõus ei ole väga ootamatu.

"Juba poolteist kuud on olnud märgata, et erinevad uuringud näitavad Eesti 200 päris olulist tõusu. Ja selle tõttu, mis Eesti poliitikas toimub, on väga loogiline, miks Eesti 200 saab seda toetust järjest juurde - kuna oleme ainuke positiivne alternatiiv ja olgem ausad, riigikoguerakonnad on seal omavahel puseldes kuidagi kinni jooksnud ja eks see väljendub ka inimeste eelistustes," rääkis ta.

Tsahkna hinnangul võib Eesti 200 tee olla sarnane nagu kunagi Res Publical, selle vahega, et Eesti 200 ei mängi oma edu maha.

"Küsimus on alternatiivi olemasolus ja me oleme sõnastanud selle suure narratiivi, et probleem on Eesti poliitikas täna natuke sarnane nagu siis, kui Res Publica tuli ehk riigikogus olevate erakondade omavaheline kemplus jooksis lihtsalt kinni, sealt ei tulnud mingit lahendust ja Res Publica tuli ja võitis valimised. Ja suure tõenäosusega võib juhtuda Eesti 200 täpselt samamoodi," selgitas Tsahkna.

Tsahkna hinnangul on Eesti 200 saanud toetust juurde kõigi erakondade toetajate arvelt. Osade Reformierakonna valijate tulek Eesti 200 taha on tema sõnul loogiline, sest Reformierakond ei suutnud valimiste võitjana valitsust moodustada ning ka valitsuskriiside ajal praegusele koalitsioonile alternatiivi pakkuda.

Järgmised valimised on aasta pärast toimuvad kohalike omavalitsuste valimised. Tsahkna sõnul läheb Eesti 200 neile julgelt ning hulga uute nimedega.

"Sinna on aasta aega aega ja Tallinnas, Tartus, suuremates linnades me tuleme päris kõvade nimekirjadega välja ja oluline on ka sisu ja sellest meil puudu ei tule," rääkis ta.

"Viimase 3,5 nädala jooksul on 78 uut liitujat, kes kõik on oma valdkonnas tegijad. Ja võin öelda, et te näete järgmiste kuude jooksul päris üllatuslikke nimesid, kes on veel liitumas," ütles ta.