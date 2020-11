Norstati küsitlus: Eesti 200 tõus jätkub

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,4, Keskerakonda 21,3 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 22. oktoobrist 16. novembrini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Kolme populaarsema erakonna seas muutus enim Keskerakonna toetus, mis langes nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna ja EKRE toetus püsib küllaltki stabiilne.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11-protsendilise toetusega, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,3 ning Isamaa 5,7 protsendiga.

Eesti 200 toetus kasvas nädalaga veel 1,1 protsendipunkti võrra. Viis nädalat kestnud tõusu jooksul on parlamendivälise erakonna toetus kasvanud 3,5 protsendi võrra.

Koalitsioonierakondi toetab 42,8 protsenti ja opositsioonierakondi 40,7 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölderi sõnul oli sel nädalal näha kahe eelmisel nädalal täheldatud trendi - eelistuseta valijate osakaalu vähenemine ja Eesti 200 toetuse kasv - selget ja tugevat jätkumist. Eelistuseta valijate osakaal on langenud rekordiliselt madalale, 22,7 protsendi tasemele ning Eesti 200 on kasvatanud oma toetuse 11 protsendini.

"Praegune poliitiline olukord on valijaid selgelt mobiliseerinud. Üha enamad, kellel eelnevalt valimiseelistus puudus, ütlevad, et see on neil nüüd olemas. Ning sellest mobiliseerumisest on selgelt kõige enam võitnud Eesti 200, kelle toetuse kasvu kiirus praegu sarnaneb sellele toetuse hüppele, mille nad tegid läbi eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. Tookord kerkisid nad valimiskünnise alt üheksa protsendi suuruse toetuse ligi," ütles Mölder.

"Nagu ka aasta tagasi aset leidnud toetuse tõusu puhul näeme ka praegu, et see on toimunud üpriski ühtlaselt kõikide peamiste sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes. See annab alust arvata, et ei ole tegimist ajutise loksumisega, vaid pigem selge nihkega osade valijate eelistustes" ütles Mölder.

"Muudest muutustest tasuks esile tuua EKRE toetuse väga selge kasvu mitte-eestlastest valijate seas. Kui kuu aega tagasi oli EKRE toetus selles grupis umbes 3,3 protsenti, siis praeguseks on EKRE toetus mitte-eestlastest valijate seas 7,3 protsenti. Nii kõrge pole nende toetus selles valijagrupis enne olnud. Samas näeme, et Keskerakonna toetus on mitte-eestlastest valijate hulgas viimased paar kuud olnud keskeltläbi aeglases, kuid stabiilses languses. Nende toetus selles grupis on hetkel rekordmadal - 59,8 protsenti. Võrdluseks tasub meeles pidada, et 2019. aasta valimiste ajal oli Keskerakonna toetus mitte-eestlastest valijate hulgas umbes 70 protsenti," lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.