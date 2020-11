Reformierakond tervitab Keskerakonna reitingu langust

"Kantar Emori reitingud kannavad halba sõnumit Keskerakonnale. Esiteks on Reformierakond jätkuvalt populaarseim erakond Eestis. /---/ Teiseks on Emori ja Norstati uuringutest näha Keskerakonna püsiv toetuse langus. Peaministrierakonna positsioon on nõrgenemas ja Emori kohaselt ollakse lausa kolmandal kohal. Ainus lahendus Keskerakonnale ja Eesti poliitilise õhustiku normaliseerumisele on EKRE valitsusest välja saatmine," ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul selge, et kasvab nende inimeste hulk, keda praegune valitsus ja sellega seonduvad skandaalid häirivad. "Inimesed saavad aru, et Eestit pole kunagi nii halvasti juhitud ja see hakkab välja paistma pikaajalistes valijate eelistustes. Nüüd, kui Keskerakond ja Isamaa peavad EKRE nõudmisel ja koroonakriisi ajal läbi viima ka abieluteemalise rahvaküsitluse, siis ühiskonna polariseerumine kasvab veelgi. See võib ka edaspidi kaasa tuua koalitsioonierakondade nõrgenemist toetusnumbrites," märkis Keldo.

Ta lisas, et Reformierakonna moodustatud valitsus on ainuke alternatiiv tänasele valitsusele.

Kommenteerides Eesti 200 toetuse tõusu 18 protsendini, millega erakond jõudis reitingutabelis teisele positsioonile, märkis Keldo, et seda ei tasu üle tähtsustada.

"Loomulikult ei maksa ühekordseid järske kõikumisi uuringutes üle tähtsustada. Samas on selge, et viimaste kuude skandaalid on tõstnud Eesti 200 nähtavust. Kuid kui homme toimuks valimised, siis on raske näha, et Eesti 200 saaks teise tulemuse," leidis Keldo.

Kantar Emori neljapäeval avaldatud uuringu tulemustest selgus, et parlamendiväline Eesti 200 tõusis 18 protsendi suuruse toetusega novembris populaarsuselt teiseks parteiks, minnes mööda nii Keskerakonnast kui ka EKRE-st. Populaarseim partei on Reformierakond novembris 28 protsendiga, sellele järgnesid Eesti 200, mida toetas 18 protsenti, Keskerakonna toetus oli 17 ja EKRE-l 16 protsenti.