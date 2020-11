Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et Mailis Repsi ametiauto kasutamise loos on sääraseid isikliku elu tahke, mida poliitilises võitluses kasutada ei saa. Koalitsioonipoliitikutele ei meeldi, et ajakirjandus kaasust kajastas, opositsioon aga pigem kiidab selle heaks.

Kuigi uus skandaal lubaks ehk rünnakuteks pärituult parlamendiopositsioonile, valitseb riigikogu infotunni eel nõutuse õhkkond. Fraktsioonides sõelutakse minister Repsiga seotud uusi fakte.

Riigieelarve kontrolli seisukohalt oleks riigi vahendite ebaselge kasutamisega seotud summad liialt väikesed, teema sobiks korruptsioonikomisjonile. Suurim opositsoonijõud tõstab esile kahtluse, et minister on palganud nõunikke lapsi valvama.

Reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi nentis, et teemas on liiga palju isiklikku, mida ei saa avalikult arutada.

"Kuskil hakkab see piir, kus, kus ajakirjandus peab selle valiku tegema, et see ei muutuks poliitiliseks surveks, aga kui vaadata, mis siin riiklikult veel oluline on, siiski ka ajakirjanduse vaigistamise üritus," lisas ta.

EKRE, kelle suhted ajakirjandusega pole just kiita, pigem taunib ministri käitumist, kuid ei soovi ajakirjanduse osalust suhete klattimisel.

"EKRE fraktsiooni seisukohta pole ilmselt raske arvata, kes on tähelepanelikult meie tegevust jälginud, siis me isegi fraktsiooni kuluhüvitistest, autoliisinguteks või autorentideks ei võta raha, nii, et loomulikult meile see ei meeldi, aga täpsemalt räägime Mailis Repsiga seda näost näkku. Meedia vahendusel seda asja klaarima päris ei hakkaks," ütles EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak.

Peaminister Jüri Ratase sõnul teeb Reps oma tööd hariduse ja teaduse valdkonnas suure südamega. "Teeb seda hästi. Ta on asjatundlik minister ja professionaal. Selge on see... Ma toetan Mailise seda mõtet, et see muster, see peab muutuma. Aga me peame arvestama ka seda, et tal seda muuta, arvestades ka neid tööpäevasid, see on tõsine ümberkorraldamine," lisas Ratas.

Teine opositioonijõud taunib eeskätt haridus- ja teadusministri kommet saata ministeeriumi töötajaid lapsi tooma või viima, samas pole imelik, kui mõnel töösõidul pereliige peale korjatakse.

"Peaminister Jüri Ratas on võtnud väga kummalise seisukoha ja asunud Mailis Repsi tingimusteta kaitsma selles skandaalis. Ma arvan, et oleks hea, kui ministrid siiski järgiksid ka seadust ja selliseid üldiseid kehtivaid käitumisnorme ja antud juhul peaminister peaks küsima haridusministrilt tagasiastumisavaldust. Aga oodata seda, et selle peale koalitsioon kukub, ma arvan, et seda on mõnevõrra palju," rääkis sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

Rahvastikuminister Riina Solman lõpetab sellega, millega opositsioon alustas: isiklik ja avalik tuleb osata hoida lahus.

"Ma ei sooviks, et ühiskonnas oleks signaal, kus lasterikas ema ei tohikski teha vastutavat tööd või ei tohiks üldse tööl käia. Et igal juhul ma soovin Mailisele jõudu ja et ta need küsimused lahendab õiglaselt," ütles Solman.