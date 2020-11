Ajalehtede juhtkirjad: Repsi jätkamine ja tema kaitsmine näitab Savisaare kooli elujõudu

Neljapäevaste ajalehtede juhtkirjad on kriitilised Mailis Repsi käitumise suhtes ning leiavad, et Reps oleks pidanud võtma poliitilise vastutuse. Kriitikat saab ka peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes Repsi kaitsma asudes olevat näidanud, et Edgar Savisaare kool on Keskerakonnas endiselt elujõuline.

Postimees: Reps oleks pidanud võtma poliitilise vastutuse

Postimees kirjutab juhtkirjas, et selle asemel, et skandaali puhkemise järel võtta poliitiline vastutus ja lahkuda ametist, on Reps asunud PR-strateegiate abil usinasti laveerima. Tema kolleegid näivad olevat lojaalsed nii ministeeriumis kui ka erakonna sees, mistõttu kiirest taandumisest on veel vara rääkida.

"Valitsus peaks siinkohal võtma selge seisukoha nii ministri jätkamise kui ka hüvede väärkasutamise suhtes, sest sellise käitumise sallimisel on kurvad tagajärjed Eestile kui õigusriigile, kus reeglid peavad kehtima kõigile ühtviisi."

Postimees lisab, et inimlikult on mõistetav, et intensiivse ja vastutusrikka töö kõrvalt on väga raske korraldada oma laste kooli ja huviringidesse jõudmist, kuid samas ei tohiks ükski rahva teenistuses olija segi ajada era- ja tööelu.

"Mida võiks praegu tunda need üksikemad, kes on laste kasvatamise nimel pidanud tõepoolest loobuma paremast haridusest ja töökohast ning kelle endine elukaaslane ei kavatsegi rahaliselt panustada oma võsukeste üleskasvatamisse," küsib Postimees.

Äripäev: Ratase Repsi kaitsmine näitab Savisaare kooli elujõudu

Äripäev tunnustab juhtkirjas kolleege Õhtulehest ja kirjutab, et seni peaasjalikult EKRE abiga Eestit kiuslikuks Ida-Euroopa riigiks vormiv Jüri Ratase valitsus muutub Mailis Repsi käitumise õigustamisega nõukogude ajast tuttavaks nomenklatuurseks eliidiks, kellele ongi tema arvates ette nähtud oma alamatest rohkem privileege.

Äripäev peab silmakirjalikuks Keskerakonna poliitikute õigustusi, et Repsi ametiauto pealt on tasutud erisoodustusmaks, sest ka selle maksu maksab ju tegelikult kinni maksumaksja ehk tegemist on raha ühest potist teise ringi tõstmisega.

Kriitikat teeb Äripäev ka Jüri Ratase aadressil: "Jüri Ratase kiire ja ühemõtteline Mailis Repsi õigustamine ei üllata, see on täielikus kooskõlas valitsuse senise tegevuse ja Edgar Savisaare kooliga."

Õhtuleht: Mailis Reps valetas ja vassis

Õhtuleht alustab juhtkirja sõnadega, et minister Mailis Reps valetas ja vassis. Leht kirjutab, et valetavaid ministreid on meil olnud varemgi ja nende saatus on üldiselt ühetaoline.

"Me teadsime ka, mis järgneb, kui me loo avaldame. Me teadsime, et meid süüdistatakse laste ja üksikema kiusamises. Mitte keegi ei vaidle, et üksikemade (ja -isade) elu on Eestis raske. Kuid see on eraldi teema ega ole õigustus varastamiseks või korruptsiooniks."

Eesti Päevaleht: Repsi skandaalist sündigu lahendused

Eesti Päevaleht tunnistab juhtkirjas, et Reps on ministrina pikka aega ekspluateerinud võtteid, mis on lihtsurelikele kättesaamatud või keelatud. Leht imestab, et Repsil täitub lähipäevil neljas aasta ministriametis, kuid miks pole tema ja ta erakonnakaaslased teinud seadusemuudatusi, mis lahendaksid töö- ja eraelu ühildamise probleeme nii Repsi kui ka kõigi sarnases olukorras olijate jaoks?

"Üks võimalus oleks ühemõtteliselt seadustada see, mida Reps on teinud – lubada asutustel ja ettevõtetel võtta palgale inimesi, kelle ülesanne ongi aidata pingelist tööd tegevaid võtmetöötajaid nende eraelus. Ent ameti- ja eraasjade vahelise piiri ähmastamine võib käest ära minna, muuta liiga lihtsaks õigustamatute erakulutuste tegemise riigi või ettevõtte rahast."

Teine võimalus oleks maksta piisavalt suurt palka inimestele, kes suudavad ja tahavad laste kasvatamise kõrvalt pingelist ja vastutusrikast tööd teha.

Eesti Päevaleht resümeerib, et loodetavasti sünnivad Mailis Repsi skandaali ühe tulemusena sünnivad valitsuses ja riigikogus lahendused, mis kõigil lapsevanematel, eriti naistel, töö- ja pereelu ühildamist hõlbustavad.