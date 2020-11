"Eile õhtul saatis peaminister Jüri Ratas mulle haridus- ja teadusministri Mailis Repsi tagasiastumise avalduse ja allkirjastasin täna otsuse, millega vabastan peaministri ettepanekul haridus- ja teadusministri ametist," teatas president Kersti Kaljulaid.

Mailis Reps andis reedel teada, et võtab poliitilise vastutuse oma eksimuste eest töö- ja pereelu ühitamisel ning otsustas haridusministri ametikohalt tagasi astuda.

Ajaleht Õhtuleht kirjutas teisipäeval oma vaatlustele tuginedes, et haridusminister Mailis Reps laseb ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse. Leht kirjutas ka, et ministeeriumi töötajad, välja arvatud ministri vahetu lähikond, kinnitasid, et ministri laste sõidutamine oli igapäevane ja süsteemne.

Kolmapäeval ütles Reps ERR-ile, et plaanib Õhtulehest alguse saanud lastesõidutamisskandaalist hoolimata ministrina jätkata, aga kui skandaal hakkab tema igapäevatööd segama, siis on ta valmis ka töös muudatusi tegema.