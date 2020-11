Opositsioon tunnustab Repsi otsust

Kaja Kallas kommenteeris sotsiaalmeedia vahendusel, et Repsi samm näitab poliitilist kultuuri.

"Selle valitsuse puhul ei ole poliitiline vastutus tavaks, seetõttu väärib Mailis Repsi tänane otsus lahkuda ministriametist tunnustust. Kujunenud olukord oli Mailis Repsile keeruline ja delikaatne," kirjutab Kallas.

"Haridusministri tänane samm eristub selgelt viimasel ajal tavaks saanud poliitilisest kultuurist. Kokkuvõttes väärib Eesti valitsust, kus poliitika ei ole vaid üks skandaalide lappimine, vaid lahendatakse Eesti ees seisvaid probleeme," lisab ta.

Eesti 200 juht Kristina Kallas nimetas Repsi otsust riiginaiselikuks sammuks.

"Mailis Reps tegi suure sammu edasi astudes tagasi. Praeguseks välja kujunenud poliitilises kultuurituses on see üks riiginaiselik samm," kirjutas ta Facebookis.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) teatas reedel, et lahkub ametist.

Ajaleht Õhtuleht kirjutas teisipäeval oma vaatlustele tuginedes, et haridusminister Mailis Reps laseb ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse. Leht kirjutas ka, et ministeeriumi töötajad, välja arvatud ministri vahetu lähikond, kinnitasid, et ministri laste sõidutamine oli igapäevane ja süsteemne.

Kolmapäeval ütles Reps ERR-ile, et plaanib Õhtulehest alguse saanud lastesõidutamisskandaalist hoolimata ministrina jätkata, aga kui skandaal hakkab tema igapäevatööd segama, siis on ta valmis ka töös muudatusi tegema.