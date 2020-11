Mailis Reps lahkub ministriametist

Mailis Reps kirjutab Facebookis, et võtab poliitilise vastutuse oma eksimuste eest töö- ja pereelu ühitamisel ning otsustas haridusministri ametikohalt tagasi astuda.

"Viimane nädal on olnud minu poliitilise karjääri kõige raskem periood. Olen sattunud jõulise surve alla seoses ministri ja ema rolli ühitamisega. Tunnistan, et olen vigu teinud ning vabandan selle eest," kirjutab ta.

"Soovin pakkuda oma alaealistele lastele turvalist ja rahulikku kasvukeskkonda. Seetõttu otsustasin täna haridus- ja teadusministri ametikohalt tagasi astuda ning võtan ühtlasi poliitilise vastutuse oma eksimuste eest töö- ja pereelu ühitamisel," lisas ta.

Reps jätkab tööd riigikogus.

Peaminister Jüri Ratas kirjutab Facebookis, et Repsi tagasiastumine on suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele.

"Mailis on vaieldamatult tugev minister, pikaajaline erakonnakaaslane ja hea sõber. See on kahtlemata suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele. Mailis on olnud neljakordne Eesti haridus- ja teadusminister ning asjatundlik riigikogu liige. Ta on töötanud 17 aastat ka Keskerakonna heaks, juhtides erinevaid erakonna organisatsioone ja kuuludes erakonna juhatusse," kirjutab Ratas.

"Mailis, ma tänan sind siiralt ülisuure panuse eest. Soovin sulle palju edu ja jõudu riigikogus, kuid eeskätt oma pere hoidmisel ja armastamisel. Tean, et meie hea ja usalduslik koostöö jätkub ning sul on Eesti riigile veel palju pakkuda. Kallis oled!" lisab ta.

Reps esitas juba tagasiastumisavalduse peaministrile, kes edastas selle ka president Kersti Kaljulaidile.

Ratas lubab esitada uue ministrikandidaadi lähiajal.

Ajaleht Õhtuleht kirjutas teisipäeval oma vaatlustele tuginedes, et haridusminister Mailis Reps laseb ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse. Leht kirjutas ka, et ministeeriumi töötajad, välja arvatud ministri vahetu lähikond, kinnitasid, et ministri laste sõidutamine oli igapäevane ja süsteemne.

Kolmapäeval ütles Reps ERR-ile, et plaanib Õhtulehest alguse saanud lastesõidutamisskandaalist hoolimata ministrina jätkata, aga kui skandaal hakkab tema igapäevatööd segama, siis on ta valmis ka töös muudatusi tegema.