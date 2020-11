Kui seni maksis Ekspressi paberlehe tellimus 7,70 eurot kuus, siis sel nädalal teatas firma, et lehe püsilepingu hind kerkib detsembrist 8,30 euroni kuus. Päevalehe paberlehe tellimus hakkab edaspidi maksma 13,90 eurot kuus.

Eesti Ekspressi vahel ilmunud kuulutuses seisab, et hinnatõusu põhjuseks on kandekulude märkimisväärne suurenemine. Seda kinnitab ka Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau, kelle sõnul plaanivad kojukande hinda tõsta nii üle riigi kojukannet tegev Eesti Post kui suuremates linnades tegutsev Express Post.

"Inimeste palgad kasvavad ja tiraažid on vähenenud, neil on kulude kasv. Mõlemad kandefirmad on öelnud, et on kahjumis olnud ja ei taha [äri] kahjumis hoida," ütles Virkebau, kelle sõnul plaanivad firmad hakata kahjumit vähendama tuleva aasta 1. jaanuarist.

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaare sõnul ei ole postifirmade uued hinnad veel lõplikult kokku lepitud, Eesti Post on aga teavitanud meediaettevõtteid plaanist hindu tõsta. "Me ei ole saavutanud praegu pikaaegset kokkulepet, oleme lähedal järgmise aasta kokkuleppele," ütles ta.

Raudsaar märkis, et Express Post pole samuti oma hinnatõusu kinnitanud, kuid läheb tavaliselt Eesti Posti hinnatasemega kaasa.

Siiski ei plaani Postimees hakata koheselt paberlehe hinda tõstma. "Ühe aasta lõikes ei ole hinnatõus möödapääsmatu, ootame ära ametliku teavituse," lisas ta.

Ekspress loodab, et hinnatõus parandab kojuveo teenust

Aina enam on lehetellijatele hakanud muret valmistama liiga hiline kojukande algus. Nimelt jõuavad mitmel pool hommikused ajalehed inimeste postkasti alles õhtul.

Eesti Post on kokkuhoiukavade tõttu pidanud ära jätma varahommikuse lehekande ning ajalehed veetakse laiali päeva ainsa postiringiga.

Virkebau avaldas lootust, et hinnatõus võib postifirmadele võimaldada teenuse kvaliteedi parandamist. Raudsaar on olukorra paranemise osas skeptiline.

"Loodame küll, loodame, osad partnerid ütlevad, et see on ka põhjus, ei saa kvaliteetset tööjõudu palgata," ütles Virkebau. Ta lisas, et see pole kahjuks meediafirma teha, kuid partnereid on hilise leheveo probleemi parandamiseks survestatud.

Raudsaare sõnul võiks hindu tõsta, kui see parandaks teenuse kvaliteeti, seda peab ta aga ebatõenäoliseks. "Meie oleksime Eesti Posti hinnatõusuga rõõmsad, kui sellega kaasneks kvaliteedi paranemine," märkis ta.