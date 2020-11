Leedu parlament kinnitas Ingrida Šimonyte peaministriks

Leedu parlament kinnitas teisipäeval Ingrida Šimonyte peaministriks. Tal on nüüd kaks nädalat valitsuse moodustamiseks.

Šimonyte kinnitamist toetas 62 seimi liiget, 10 hääletas vastu ja 41 jäi erapooletuks.

Šimonytel on nüüd 15 päeva aega, et moodustada valitsus ja esitada see presidendile heakskiidu saamiseks. Seejärel esitab ta valitsuse ja selle programmi parlamendile kinnitamiseks.

Šimonyte sündis 1974. aastal Vilniuses. Tal on ökonomisti haridus. Ta alustas karjääri rahandusministeeriumis ning oli 2009-2012 peaminister Andrius Kubiliuse valitsuses rahandusminister.

Šimonyte on töötanud ka Leedu Panga nõukogu asejuhina ning ta oli kolm aastat Vilniuse Ülikoolis lektor, kuni ta valiti 2016. aastal parlamenti.

2019. aastal kandideeris ta presidendiks, kuid kaotas Gitanas Nausėdale.

Šimonyte räägib lisaks leedu keelele inglise, poola, vene ja rootsi keelt. Oma suurimaks hobiks peab ta raamatute lugemist.