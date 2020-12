Valitsuses on üheksa liiget erakonnast Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid, kolm Vabaduserakonnast ja kaks Liberaalsest liikumisest.

Rahandusministriks sai Gintare Skaiste, kaitseministriks Arvydas Anušauskas, siseministriks Agne Bilotaite, tervishoiuministriks Arunas Dulkis ja välisministriks Gabrielijus Landsbergis.

Sotsiaalministriks kinnitati Monika Navickiene, haridus-, teadus- ja psordiministriks Jurgita Šiugždiniene, energeetikaministriks Dainius Kreivys, põllumajandusministriks Kestutis Navickas ja majandusministriks Aušrine Armonaite.

Justiitsministriks sai Evelina Dobrovolska, transpordiministriks Marius Skuodis, keskonnaministriks Simonas Gentvilas ja kultuuriministriks Simonas Kairys.

Nauseda nimetas uue valitsuse programmi ambitsioonikaks: "See on tõepoolest ambitsioonikas, vastab neile küsimustele, mida ma tõstatan üleüldise heaoluriigi eesmärkidena. Ministrikandidaatidega tuli üksjagu vaielda ja ma võin kindlalt öelda, et paljudel juhtudel meie eesmärgid, seisukohad ja strateegiad langevad kokku, mistõttu ma loodan tihedale koostööle ka edaspidi."

Šimonyte lootis, et seim arutab valitsusprogrammi lähiajal ja uus valitsus saab töö kallale asuda.

"Praegu on ilmselt peamõjuriks aeg, pidades silmas olukorda COVID-iga ja vajadust kinnitada tuleva aasta riigi- ja muud eelarved, et me saaks uue aastaga ladusalt alustada. Otsustamiseks on valitsusel aega vähe," rõhutas ta.

Nauseda sõnul on tähtsad kõik ministeeriumid, kuid suurimat tähelepanu pööratakse haridus-, kultuuri- majandus- ja sostiaalvaldkonnale.

Ta rõhutas, et ministrid vastavad tema kogemuse-, kvalifikatsiooni-, korralikkuse ja mainenõudmistele.

President kiitis samuti valitsusprogrammis kätkevat püüdu parandada haridussüsteemi olukorda.

"Olemuslilult, mitte kosmeetiliste meetmetega, vaid täiesti selgete ja ühiskonnale arusaadavate lahendustega, et saavutada rahvuslik üksmeel. Seepärast loodan tihedale koostööle ministeeriumite juhtidega, arvan, et me säilitame selle sideme kogu volituste aja, sest (...) minu esimesed kohtumised kandidaatidega olid väga konstruktiivsed ja asjalikud," ütles riigipea.

Valitsus asub tööle, kui seim selle programmi kinnitab ja ministrid ametivande annavad.