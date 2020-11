Narva uus koalitsioonilepe annab opositsioonile suuremad võimalused

Narvat on viimased paarkümmend aastat valitsenud üks erakond või võimuliit, seepärast on koalitsioonilepe Eesti suuruselt kolmanda linna jaoks uudne nähtus.

"Kogu aeg on üks erakond valimised võitnud ja neil ei ole vaja olnud teha koalitsiooni või kellegagi midagi läbi rääkida. Nüüd on vaja seda uuesti teha ja ma arvan, et meie üks põhieesmärk on see, et me lihtsalt peame see kümme kuud näitama, et me oleme meeskond ja me suudame koos töötada," ütles Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Tarmo Tammiste.

Koalitsioonileping on mõneti eelmise opositsiooni nägu ja algab läbipaistva linna juhtimise lubadusega, mis tähendab, et ka uus opositsioon saab linna juhtimises sõna sekka öelda.

Meie Narva fraktsiooni esimees Katri Raik ütles, et kõik volikogu liikmed saavad kuuluda komisjonidesse ning volikogu aseesimehe kohad, nii nagu ka riigikogus, kuuluvad opositsioonile ning revisjonikomisjoni enamus ja juht peavad olema kindlasti opositsioonist. "Paljudes teistes omavalitsustes võib see kutsuda praegu esile hämmeldust, aga need on esimesed sammud," lausus Raik.

Uus koalitsioon lubab panustada töökohtade loomisesse, millele peaks kaasa aitama aus linnajuhtimine. Narva hea maine ja koostöö tööstusparkidega Narva elanike jaoks on koalitsioonileppes oluline teema Narva haigla arendamine ja meditsiiniteenuste kvaliteedi tõstmine.

"Narva haigla ei vaja mitte seda, et uus nõukogu esimees läheb ja esimesel päeval laseb Narva haigla juhi lahti. See ei ole praegu Covidi-ajal ja lahendus ja seda ei ole kunagi olnud plaanis. Narva haigla vajab tasakaalustatud, normaalset arengukava, mida teeb Narva haigla ise, mida tehakse võrgustiku põhiselt. Riik on ju sisuliselt hõbekandikul pakkunud Narva haiglale rahastust. Aga Narva senine poliitika, et andke meile see raha - küll me vaatame, mis me teeme. Seda ma olen viimasel ajal kuulnud linnajuhtide suust, see ei lähe mitte," lisas Katri Raik.

Ühtekokku on reedel sõlmitud Narva koalitsioonileppes 25 lubadust, alates raekoja renoveerimise õigeaegsest lõpetamisest ja vanalinna ala elavdamisest ning lõpetades isegi bussipeatustesse istepinkide paigaldamisega.

Nii Katri Raik kui ka Tarmo Tammiste kinnitavad, et uute valimisteni jäänud kümne kuuga pole võimalik Narva linna uueks luua, kuid selle nimel üritatakse pingutada.

Samas pole Keskerakonna ja valimisliidu Meie Narva koalitsioonil siiani õnnestunud linnapea ja volikogu esimeest valida, kuna endise võimu fraktsiooni käes on volikogu aseesimeeste kohad. Need aga venitavad, jäi soovi valimisi päevakorda võtta. Kui linnapeadega volikogu esimeest ei õnnestu valida 10. jaanuarini siis peavad praegused volinikud lahkuma, nende asemele tulevad asendusliikmed ning kõik algab otsast peale.