Endine riigi peaprokurör kaalub poliitikasse minekut

Praegu Ukraina prokuratuurireforme nõustav Perling ütles intervjuus Eesti Ekspressile: "Ma ei varja, et minu sümpaatia kuulub Parempoolsetele."

"Ei ole saladus, et neile ei sobinud Isamaa poliitika, mis on olnud valitsuse poliitika. See on mulle omakorda sümpaatne, et ei minda kaasa ainult vooluga iga hinna eest võimul püsida. See on seltskond, kus riigimehelikkus on ehk alles," rääkis Perling.

Perling on mõne inimesega Parempoolsetest ka kohtunud, aga suuri poliitilisi plaane tal enda sõnul veel pole.

"Siin esimest korda ütlengi, et nad on mulle sümpaatsed. Eks nemad nüüd istuvad ja vaatavad, kas neil minu kogemusi ja ideid üldse vaja on."

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ta on valmis poliitilistel valimistel kandideerima, ütles Perling, et on valmis istuma ja seda asja arutama. Poliitikasse minnes oleks tema prioriteedid lapsed ja Eesti majanduse käekäik.