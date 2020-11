USA föderaalkohus lükkas tagasi presidendi hagi Pennsylvania osas

Pennsylvania kaalukeeleosariigis võitis Trumpi rivaal Joe Biden.

Kolme ühehäälselt otsustanud kohtuniku sõnul pole esitatud tõendeid, mis kinnitaksid väiteid pettuse kohta.

"Väited ebaõigluse osas on tõsised. Kuid valimiste niisama ebaõiglaseks nimetamine ei tee neid veel selliseks," edastati kohtu otsuses.

"Süüdistused nõuavad täpset sõnastust ja seejärel tõendeid. Meil pole siin kumbagi," jätkasid kohtunikud.

President on viimasel ajal teinud seoses valimistega vastuolulisi sõnavõtte.

Trump on muu hulgas öelnud, et Biden pääseb Valgesse Majja vaid siis, kui tõestab, et sai 80 miljonit häält seaduslikult. Trumpi hinnangul on see võimatu.

Trump astus meedia hinnangul neljapäeval siiski sammu lähemale kaotuse tunnistamisele, kui ütles, et on valmis lahkuma, kui valijamehed toatavad Bidenit.

Trump kinnitas ise pisut hiljem kuuldusi, et on Valmis Valgest Majast lahkuma, kui Biden ametlikult ametisse nimetatakse, kuid lisas, et esialgu veel kaotusega ei lepi.

"Kindlasti teen. Ja te teate seda," vastas Trump küsimusele, kas ta lahkub Valgest Majast, kui valimiskogu kinnitab Bideni võidu.