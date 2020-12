USA justiitsministri sõnul pole laekunud tõendeid valimispettuse kohta

"Siiani pole me näinud pettusi sellises ulatuses, mis oleks võinud mõjutada valimiste tulemust," sõnas Barr usutluses uudisteagentuurile Associated Press.

Alates valimistepäevast on president Donald Trump korduvalt väitnud, et toimus ulatuslik valimispettus ning tema õigusmeeskonna liikmed on rääkinud ka rahvusvahelisest kokkumängust Bideni võidu nimel.

"On olnud üks väide süsteemse pettuse kohta ja see oleks väide, et masinad olid programmeeritud põhimõtteliselt valimistulemuste moonutamiseks," rääkis Barr, viidates väitele, et valimismasinatesse häkiti sisse, et anda Bidenile rohkem hääli.

Barr ütles, et justiitsministeerium ja siseministeerium on seda väidet uurinud. "Siiani me ei ole näinud midagi, mis seda tõestaks," ütles ta.