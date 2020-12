Wisconsin ja Arizona kinnitasid Bideni võidu valimistel

Biden edestas president Trumpi Arizonas umbes 10 000 häälega. Wisconsinis võitis Biden umbes 20 600 häälega.

"Valimised viidi läbi Arizona seaduste ja valimisprotseduuride kohaselt läbipaistvalt, täpselt ja õiglaselt. Ja seda hoolimata vastupidistest alusetutest väidetest," ütles Arizona osariigi valimiste eest vastutav ametnik Katie Hobbs ajakirjanikele.

Valimiskaotust pole Trump siiani tunnistanud.

Trump rõhutas viimati alles pühapäeval oma esimeses presidendivalimiste järgses teleintervjuus, et ei tunnista kunagi kaotust Bidenile ega loobu oma valimispettuse teooriast.

"Te ei saa mu meelt muuta. Ma ei muuda oma seisukohta ka kuue kuu pärast," ütles Trump Fox Newsi ajakirjanikule Maria Bartiromole.

"Need valimised olid võltsitud. Need valimised olid täielik pettus," lausus Trump. "Igatahes meie võitsime need valimised."

45-minutiline intervjuu oli Trumpi esimene teleintervjuu pärast 3. novembri presidendivalimisi ning oli suuremas osas monoloog kinnitamata väidetest valimispettuste osas.

Sõltumata sellest, kas Trump kaotust tunnistab, plaanib valijameeste kogu oma 14. detsembri kohtumisel teha läbi Bideni ametissekinnitamiseks vajalikud protseduurid. Bideni ametissevannutamine leiab aset 2021. aasta 20. jaanuaril.