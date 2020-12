USA senaator lubas Bideni võidu vaidlustada

6. jaanuaril toimub valimistulemuste kinnitamiseks kongressi ja senati ühine koosolek. Reeglid nõuavad presidendivalimise tulemuste vaidlustamiseks vähemalt ühte liiget mõlemast kojast.

Kümned vabariiklastest kongressi liikmed on juba lubanud Bideni võidu Pennsylvanias vaidlustada, kuid neil polnud enne Hawley avaldust ühegi senaatori toetust.

Hawley teadaanne garanteerib, et USA parlamendi mõlemad kojad on sunnitud arutama ühe osariigi valimistulemusi ja hääletama selle üle, kas aktsepteerida Bideni võitu.

Kuigi Hawley protestil pole mingit mõju valimiste lõpptulemusele, lükkab see edasi Bideni võidu kinnitamise ning sunnib kõiki mõlema koja liikmeid avalikult Bideni võitu tunnistama.

Hawley teatas sel kolmapäeval, et teised senaatorid on tema vaidlustamise vastu huvi väljendanud, kuid ta pole kindel, kas keegi sellega liitub.

"Ma arvan, et neid võib tulla rohkem, võib-olla mitte," ütles Hawley.

Senati vabariiklaste juhid, eesotsas Mitch McConneliga on valimiste vaidlustamisele tugevalt vastu, sest see lõhestaks partei.

Maine´i osariigi vabariiklasest senaator Susan Collins oli Hawley presidendivalimiste tulemuste vaidlustamisele tugevalt kriitiline.

"Ma ei usu, et ta sellega midagi saavutab. Milleks ta seda üldse teeb? Kohtud on usaldusväärsete tõendite puudumisel kõik presidendi meeskonna süüdistused valimisvõltsingute kohta tagasi lükanud. Senaator Hawley on tark advokaat, kes töötas ülemkohtus ja ta saab kõigest väga hästi aru," ütles Collins.

Collins lisas, et hääletab kindlasti Bideni võidu kinnitamise poolt.

Ka teised vabariiklastest senaatorid ei poolda Hawley plaani valimiste vaidlustamiseks ja mõned väitsid, et valimistulemuste muutmiseks lihtsalt puuduvad tõendid.

"Minu plaan on toetada valimiskogu otsust," ütles Lääne-Virginia senaator Shelley Moore Capito.

"Olin kohtunik 13 aastat. Olen harjunud langetama otsuseid faktide ja tõendite põhjal, siiamaani pole ma valimispettust näinud," ütles Texase senaator John Cornyn.

Kongressi demokraatidest liikmed on vaidlustanud 2000., 2004. ja 2016. aasta presidendi valimistulemused, kuid ainult 2004. aastal liitus nendega ka senaator - California osariigist valitud Barbara Boxer.