Kõige keerulisemas seisus on praegu meie naabritest Leedu, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kerkis 880-le (nädal varem 786). Sellest veelgi kehvemad numbrid on Euroopas vaid seitsmel riigil. Ka koroonasuremus 100 000 elaniku kohta on Leedus meie regiooni kõrgeim - 7,5.

Kevadel teistsuguse tee koroonaviirusega võitlemisel valinud Rootsi nakatumisnäitaja kerkis 644-le (nädal varem 587). Surmade arv 100 000 elaniku kohta oli Rootsis 5,0.

Läti nakatumisnäitaja on 307 (nädala eest 244). See näitaja on nüüd Helsingin Sanomate avaldatavas Euroopa võrdlustabelis Eestiga võrdne. Samas on Lätis kõrgem koroonaviirusesse suremus 100 000 elaniku kohta. Kui Eestis on see näitaja 1,7, siis Lätis 4,3.

Meie regioonist on madalaim koroonaviirusesse nakatumise tase Soomes - viimastel andmetel 88,8, kuid ka põhjanaabrite juures on nakatumine nädalaga (60,7) oluliselt kasvanud, eriti Helsingi ja Uusimaa piirkonnas.

Koroonaviirusesse suremus 100 000 elaniku kohta viimasel kahel nädalal on Soomes aga vaid 0,4, millest madalam näitaja on vaid Islandil (0,3)

Põhjala riikidest on Norra ainuke, kus nädalaga koroonaviirusesse nakatumise näitaja langes ja oli seda viimati 139 (nädal varem 152).

Euroopa madalaim koroonaviirusesse nakatumine on pisiriik Vatikani kõrvale jättes aga Islandil 48 (nädala eest 63).

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad 100 000 elaniku kohta on Montenegros (1243), Luksemburgis (1223), Andorras (1192), Sloveenias (972) ja Horvaatias (967).

Euroopa suurriikides on nakatumisnäitajad nädalaga mõnevõrra alla läinud. Itaalia nakatumisnäitaja oli 733 (nädala eest 800), Prantsusmaal 440 (748), Suurbritannial 419 (487), Hispaanial 385 (503) ja Saksamaal 304 (311).

Euroopa kõrgeima koroonaviirusesse suremusega riigid 100 000 elaniku kohta on Sloveenia (26,9), Liechtenstein (26,3), Bulgaaria (22,4), Bosnia ja Hertsegoviina (22,2) ja Belgia (20,1).