Terviseameti hinnangul on olukord Narva haiglas väga raske - meedikute väljalangemise tõttu on peatatud plaaniline ravi, samas COVID-patsientide hulk aina kasvab. Amet ootab abi teistelt haiglatelt ja eelkõige residentuuris õppivatelt noortelt meedikutelt.

Narva haigla ligi 600 meditsiinitöötajast on sadakond juba haigestunud või tööst eemal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseameti hinnangul tuleb haigla praegu veel toime, kuid kriisi süvenedes peaksid kolleegid Narvale appi tulema. Näiteks meedikute puuduse võiks korvata arst-residentide abil.

"Meil on arstiteaduskonnas kuus aastat õppinud isikud, kellel on arstidiplom olemas, kes täna läbivad eriala residentuuri. Neid on umbes 135 inimest igal aastal, kes võiksid väga tõsiselt täna residentuuri katkestada ja tulla siia, Narva haiglasse teistele arstidele appi," rääkis terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Narva haigla oleks noorte arstide tuleku üle väga rõõmus, kuid eelnev kogemus selleks suurt lootust ei anna.

"Me oleme seda aastaid rääkinud, et võiks ikkagi olla ka residentidel kohustuslik tsükkel olla maakonnahaiglas, aga kuna seda siiamaani ülikool ei ole teinud, siis, ma ütlen niimoodi, et ega nad vabatahtlikult ei tule siia," tõdes Narva haigla ülemarst Pille Letjuka.

Tartu ülikooli kliinikumi hinnangul on arst-residentide massiline Narva saatmine võimalik vaid teoorias, mitte praktikas.

"Noorte tublide kolleegide tööpanusega arvestatakse kõigis haiglates, see töö jääb siis tegemata. See ei ole niisama lihtne. Üksikute inimeste minek sinna läbirääkimiste teel, ma ei välista seda, aga nii, et me paarkümmend inimest arstidena sinna saadame, ei ole võimalik," selgitas TÜ kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht Joel Starkopf.

Lanno arvates peaks riik rahaliselt toetama nii kriisikoldesse suunduvaid arste kui ka meedikuid appi läkitanud haiglaid.