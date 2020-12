Valitsuse otsus kauplustele 50-protsendilise täituvuse piirang kehtestada, selmet need sisuliselt sulgeda nagu kevadel on mõistlik ja isegi leebe, leiavad nii Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste tegevjuht Kristjan Maaroos kui ka Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

Maaroos tunnistas, et info laupäevast jõustuvate uute piirangute kohta on veel värske, mistõttu seisab töö nõuete tagamiseks alles ees, kuid üldiselt peab ta nõudeid mõistlikuks ning hindab igal juhul paremaks kui kevadisi sulgemisi.

"Hetkel on see informatsioon üsna värske, ootame ametlikku versiooni, kuidas 50 protsendi täituvuse arvutusi on vaja teha," ütles Maaroos ERR-ile. "Väga suurt probleemi ei näe, kui kriteeriumid on ette antud."

Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes pannakse iga kaupluse uksele külastajate jaoks info, mitu inimest võib poes korraga viibida. Selle nõude tagamine jääb juba iga konkreetse rentniku vastutada. Kaubanduskeskused ise jälgivad reegli täitmist eeskätt üldaladel, mida saab kasutada ka puhvrina kuhu külastajad saavad seniks hajuda, kuniks soovitud poes on külastajate arv piisavalt väikeseks jäänud, et sinna siseneda võiks.

"Me eeldame, et ametlikus juhtnööris on siiski kirjas kindel inimeste hulk näiteks saja ruutmeetri kohta, mis võib korraga olla. Siis on juba võrdlemisi lihtne teha arvutused, palju keskuses tervikuna ja igal üüripinnal eraldi võib inimesi viibida," selgitas Maaroos lubatud täituvuse arvutamise metoodikat.

Külastajate vähenemist ja kasvavat ettevaatlikkust on kaupmehed täheldanud juba alates septembri teisest poolest. Samas on just jõulukuu kaubanduskeskuste külastamise tippaeg, mistõttu on piirangute kehtestamine selleks ajaks arusaadav.

"Kahtlemata mõju üürnike tegevusele on, aga ei ütleks, et see on otseselt piirangutest tingitud ja see olukorda kaupmeestele halvemaks teeks. See on tervise- ja majanduskriisi koosmõjus, mis halvemaks teeb," ei näe ta käivete vähenemise süüd valitsuse piirangutes, leides, et kui kauplused tulnuks täielikult sulgeda mingiks perioodiks, oleksid need kahjud võrreldamatult suuremad.

Pärnits: üle 50-protsendilist täituvust polegi olnud

Ka Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits nimetas valitsuse otsust meeldivaks üllatuseks, kus mõistus võitis emotsioonid.

"Kartsime, et tuleb mõni rangemgi meede," tunnistas Pärnits. "Haigus levibki inimeste tihenduse läbi. Oleme solidaarsed teistega võitluses COVID-i vastu."

Pärnitsa sõnul kitsendab uus kord küll sisenemispiiranguid, kuid ei piira käibe tekitamise võimalusi - kaupmehed saavad hakkama ka nendes tingimustes, eriti arvestades, et jõulukuuga kaasneb niikuinii loomulik käibe kasv.

Ülemiste Keskuses on nii palju avatud pinda, et 50-protsendilise täituvuse tagamises pole Pärnitsa hinnangul küsimustki. Oluline on lihtsalt jälgida, et väikestes poekestes nõuetest kinni peetaks.

"Kui ütleme, et korraga võib olla näiteks viis inimest kaupluses, ju see kuues siis ei tule, kui on mõistlikult mõtlevad inimesed," usub Pärnits.

Sildid iga poe maksimaalse lubatavusega pannakse ustele. "Mingeid andureid ega äppe ei jõua kahe päevaga teha," põhjendab Pärnits.

Pärnitsa sõnul lahendatakse ülesanne matemaatikat appi võttes, arvestades, kuii palju on mõistlik kauplusepinda inimese kohta aluseks võtta. Jämedalt võiks 50-protsendiline täituvus tähendada Ülemiste Keskuse jaoks, et maksimaalselt võiks keskuses viibida korraga 5000-6000 inimest, samas kui ka parimatel aegadel pole neil korraga ilmselt üle 4000 inimese sees olnud.

Samas leiab Pärnits, et peaks vaatama laiemalt, kuidas inimesed nakkust saavad. Selle eeldus on, et inimesed oleksid tihedalt koos kauem kui 15 minutit, ent kaubanduskeskuses, isegi kui ei peeta kinni 2+2 reeglist, ei ole inimesed võõraste inimsestega lähestikku nii pikalt järjest, vaid üksteisest möödutakse kiirelt.

"Püüame vältida, et noortegängid ei oleks koos üle 15 minuti," lisas ta.

Samas aga ei pea Pärnits mõeldavaks, et jõulueelsel ajal suudaks toidupood 2+2 ja 50 protsendi reeglist kinni pidada või hakkaks seda sootuks sulgema niisuguses olukorras.

"Kui inimesed tulevad jõuluajal korraga mandariine ostma, tekib ikka see, et nad on kõik koos. Tahaks näha, kes paneb sellises olukorras poe kinni, see oleks päris rets asi," ütles Pärnits, lisades, et tema hinnangul ei ole ka ohtu, kui inimesed minut aega mandariinileti ääres koos seisavad.