Kuigi neljapäeval kehtestatud piirangud on valitsuse teadusnõukoja ettepanekutest leebemad, võivad need restoranidele ja baaridele raskeimalt mõjuda.

Valitsuse neljapäevane otsus tähendab, et kõik ettevõtted saavad vähemalt praegu veel avatud olla. Selle tõttu ei pea valitsus oluliseks ka ühtegi uut toetusmeedet luua.

"Selliseid piiranguid, mis sulgeksid terve sektori, valitsus hetkel ei plaani ja selletõttu ei plaanita ka täiendavaid toetusmeetmeid. Me rääkisime sellest, et kui me plaanime mingisuguseid täielike sulgemisi, siis me kindlasti hakkame uuesti arutama toetusmeetmeid," ütles majandusminister Taavi Aas.

Kõige enam puudutavad uued piirangud restorane ja baare. Nemad võiksid uutest piirangutest ka kõige rohkem kannatada saada.

Restoranipidaja Ville Jehe ütles, et aastatagusega võrreldes on restoranid kaotanud 80–85 protsenti oma käibest. "Nüüd teha veel see kaks tundi. Umbes viiendik kuni neljandik klientidest on alles, see on arusaamatu. Tahaks näha seda statistikat, mis näitab, kuidas restoranid on nakkusallikaks. Seda statistikat ei ole olemas," lausus Jehe.

Poed ja kaubanduskeskused, millele kehtestati kevadele sarnane hajutamisnõue, väga suurt probleemi ei näe.

"Kui ma tänast otsust kuulsin, tegelikult ma olin üllatunud selle mõistlikkusest. Ei olnud proovitud teha asja emotsioonide baasil, aga selline ratsionaalne tasakaalustatud otsus," märkis Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits.