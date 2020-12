Rumeenias toimuvad parlamendivalimisted ja arvamusküsitluste põhjal on võitjateks euroopameelsed liberaalid, kuid tõenäoliselt ei kujune nende toetus siiski nii suureks, et üksi valitsust moodustada.

Aasta tagasi umbusaldushääletusega võimule tulnud Rahvuslik-Liberaalse partei head reitingut on räsinud koroonakriis ja sel korral võib neile saatuslikuks saada madal osalusprotsent, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pandeemialaine on kohalike valimistega võrreldes palju tähtsamaks saanud ja näete, et ka ilm pole eriti hea, see võib paljusid kodanikke hääletamisest eemal hoida," rääkis politoloog Andrei Taranau.

Vaatlejad meenutavad, et opositsioonilised sotsiaaldemokraadid, kes on omaaegse Kommunistliku Partei järglased ja võimul olnud ligi 30 aastat, on ikka võitnud, kui osalusprotsent on jäänud madalaks.

Ehkki nad nimetavad end sotsideks, on nad politoloogide hinnangul rahvuskonservatiivid ja võrreldavad Poola ning Ungari tänaste võimuparteidega. Liberaalide peaminister Ludovic Orban on lubanud riiki moderniseerida ja Euroopa Liidu kursil hoida.

"Ma hääletasin dünaamilise, moodsa ja enesekindla Rumeenia poolt. Hääletasin rahvusvahelisel tasandil austatud riigi poolt. Hääletasin oluliste reformide, selge Euro-Atlandi koostöö poolt," ütles Orban.

Liberaalid vahetasid sotsid välja pärast korruptsiooniskandaale ja rünnakuid õigusriigi vastu, mis tõi tänavatele ka massimeeleavaldused. Kuid juhtida on tulnud vähemusvalitsust ja pärast rasket koroona-aastat sel moel ilmselt enam võimul olla ei soovita. Sestap tuleb liberaalidel ekspertide hinnangul teha koalitsioon hiljuti moodustatud paremtsentristlikku euromeelse ühendusega Hoia Rumeeniat Plus, mis tähendab aga, et alustuseks tuleb alla neelata suur hulk pori, mis on kampaania käigus üksteisele näkku visatud. Kõigepealt tuleb aga valimised võita.