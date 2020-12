Kandidaatidel on 5. jaanuaril ees valimiste teine voor võtmetähtsusega senatikohtadele, sest ükski kandidaat ei saanud Georgia senativalimisel 50 protsenti häältest. Võtmetähtsusega on need valimised seetõttu, et tulemus otsustab, kas enamus senatis on vabariiklaste või demokraatide käes.

Kui kohad jagunevad võrdselt, saab määravaks asepresidendi hääl. Valdava osa oma kõnest pühendas Trump aga väitele, et hoopis tema võitis presidendivalimised.

"Ma arvan, nad ütlevad, et juhul kui sa võidad Floridas ja sa võidad Ohios, siis ajaloos pole keegi kunagi veel valimisi kaotanud. Et see on esimene kord. Kuid tõsi on see, et neil oli õigus.Me polegi valimisi kaotanud. Me võidame need valimised," ütles Trump.